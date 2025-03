NASA lança três foguetes do Alasca para estudar o estranho comportamento da aurora boreal

A aurora boreal é um dos espetáculos astronômicos mais impressionantes do planeta. Elas são o resultado da colisão de partículas do Sol com a atmosfera terrestre, o que provoca um fenômeno luminoso que normalmente só é visto nas áreas polares do mundo.

Porém, por trás desse evento espacial, existem muitos elementos científicos a serem analisados, no que diz respeito à influência de cada etapa pela qual passa o fenômeno natural.

Portanto, a NASA financiou um projeto que consiste no lançamento de três foguetes em uma das áreas mais ao norte da Terra, para estudar o efeito que as subtempestades da aurora boreal têm na alta atmosfera mundial.

De acordo com o que a NASA informa em seu blog oficial, o lançamento dos três foguetes será realizado a partir do campo de pesquisa Poker Flat, em Fairbanks, no Alasca.

As conclusões da pesquisa podem revelar dados sobre um dos comportamentos estranhos registrados na aurora boreal. Diz-se que este fenômeno interage com a termosfera e querem confirmar que a influência está em outra região da órbita terrestre.

Aurora boreal observada no céu sobre uma fazenda, em 10 de maio de 2024, em Brunswick, Maine. (Foto AP/Robert F. Bukaty, Arquivo) AP (Robert F. Bukaty/AP)

Além disso, os cientistas procuram fazer melhores previsões sobre o clima espacial, com base no comportamento da aurora boreal.

“Nossa experiência levanta a questão: quando a aurora fica descontrolada e libera muito calor na atmosfera, quanto desse calor é gasto transportando o ar para cima em uma pluma convectiva contínua, e quanto desse calor resulta não apenas em oscilações verticais, mas também horizontais na atmosfera?” disse Mark Conde, professor de física espacial do Instituto Geofísico da Universidade do Alasca Fairbanks (UAF).

A NASA relata que os dois primeiros foguetes lançarão rastreadores em altitudes de 80 e 177 quilômetros para detectar o movimento do vento e as oscilações das ondas. O terceiro foguete lançará rastreadores em cinco altitudes, de 109 a 250 quilômetros.