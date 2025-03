Google está lançando novos recursos de vídeo com inteligência artificial

Se você achava que seu celular já sabia demais sobre você, prepare-se: o Google acabou de dar visão para o Gemini. Agora ele não só responde com IA, mas também pode ver o que você faz na tela ou pela câmera do seu smartphone, em tempo real. Sim, como um copiloto digital com supervisão.

Do que se trata tudo isso?

Os novos recursos do Gemini Live permitem que o assistente não apenas ouça você, mas literalmente veja sua tela ou o que você está focando com a câmera. E o melhor (ou mais Black Mirror)? Ele pode responder instantaneamente sobre o que está vendo.

Isto faz parte do ambicioso Projecto Astra, que a Google apresentou há um ano e que, ao que parece, está saindo do laboratório e entrando nos nossos bolsos.

Segundo um porta-voz do Google, os novos recursos já estão em fase de implementação e começaram a aparecer em alguns dispositivos. Um usuário do Reddit mostrou como seu telefone Xiaomi já estava com a função de leitura de tela ativada... e até enviou um vídeo para provar isso.

Gemini com visão: o que ele pode fazer?

Por enquanto, já existem dois superpoderes em desenvolvimento para usuários do Gemini Advanced (sim, você precisa do plano Google One AI Premium):

Leitura de tela em tempo real: imagine que você está lendo um artigo e não entende uma palavra ou conceito. O Gemini pode ler a tela com você e explicar instantaneamente, sem que você precise copiar, colar ou abrir outro aplicativo. Vídeo ao vivo via câmera: você aponta a câmera para algo – como sua cerâmica recém-esmaltada – e pergunta ao Gemini: “Que cor você acha que fica melhor nela?” E bum, resposta imediata. Como ter uma IA com estilo próprio dando opinião em seu workshop.

E o que a concorrência está fazendo enquanto isso?

Amazon: preparando sua Alexa Plus, mas ainda em fase beta fechada.

Apple: continua apertando os parafusos na futura versão do Siri com IA.

Samsung: Ainda com Bixby, embora Gemini seja o assistente padrão em seus modelos recentes.

Resumindo: o Google os ultrapassou pela direita e sem dar seta.

O Gemini está entrando no modo “companheiro visual inteligente” e isso é apenas o começo

Será este o passo definitivo para que os assistentes virtuais sejam verdadeiramente úteis no dia a dia? Ou apenas mais um passo em direção ao seu celular conhecendo você melhor do que sua mãe? Em qualquer caso… esteja preparado para que sua IA não apenas ouça você, mas também olhe para você.

Você já o tem ativo? Qual foi a primeira coisa que você mostrou a ele?