Atraso da Siri com inteligência artificial provoca demissões de altos executivos da Apple

Promessas não cumpridas e metas não realizadas causaram sérias consequências nas fileiras executivas da Apple. A empresa com a maçã mordida mexeu na árvore e afastou o chefe da divisão de inteligência artificial, após o anúncio de que a Siri não integrará os sistemas iOS que serão atualizados em 2025.

Desde o início de 2024, a Apple prometia que lançaria a Siri mais poderosa da história. Ao integrá-la ao Apple Intelligence, o famoso assistente virtual de Cupertino teria inteligência artificial em seu “cérebro” para responder a qualquer dúvida do usuário.

Porém, problemas com o desenvolvimento da Siri nesta versão fizeram com que a Apple zerasse as contas e anunciasse que a assistente virtual não chegaria em nenhuma das versões do iOS 18 e, provavelmente, também não no iOS 19.

Tem que haver um culpado

Como todo fracasso nas grandes empresas do mundo, alguém tem que ser responsável pelos objetivos não alcançados. Neste caso, o alvo foi John Giannandrea, vice-presidente da Apple na área de Siri e inteligência artificial.

De acordo com o que relata a Applesfera, Giannandrea era funcionário do Google em 2018 e a Apple o contratou para liderar a otimização de IA em Cupertino.

Segundo a Bloomberg, seu nome não aparece mais como responsável pelo gerenciamento de IA. E embora ainda faça parte da empresa, esta fonte especializada indica que é muito provável que os caminhos de Giannandrea e da Apple se separem.

“Temos trabalhado em um Siri mais personalizado, dando-lhe mais consciência do seu contexto pessoal, bem como a capacidade de tomar decisões por você dentro e entre aplicativos. Levaremos mais tempo do que pensávamos para alcançar esses recursos e esperamos poder implementá-los no próximo ano”, disse a Apple no comunicado anunciando que não haverá Siri com IA em 2025.