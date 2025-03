Veja o depoimento do primeiro paciente Neuralink a receber um transplante de cérebro

Já há pacientes com estes implantes que estão mudando a forma como interagem com o mundo digital e melhorando a sua qualidade de vida

Noland Arbaugh está fazendo história na saúde e na tecnologia ao ser o primeiro homem a receber um transplante de cérebro Neuralink que lhe permite controlar um computador usando apenas sua mente.

Em entrevista ao The Guardian, Arbaugh compartilhou como sua vida mudou drasticamente após um acidente de natação que o deixou tetraplégico. No entanto, a sua motivação para se submeter ao implante Neuralink não se limitou a melhorar a sua qualidade de vida, mas também a contribuir para o avanço científico. “Eu conhecia os riscos, mas queria ajudar”, afirmou.

De sua casa em Yuma, Arizona, Arbaugh demonstrou as capacidades do implante, navegando na web, enviando mensagens de texto e jogando videogame sem mover um único músculo. “Às vezes esqueço o quão incrível é, porque é muito natural para mim”, comentou.

O dispositivo implantado, uma interface cérebro-computador (BCI), detecta os sinais elétricos do cérebro e os traduz em comandos digitais. Embora a Neuralink não seja a primeira empresa a desenvolver esta tecnologia, a sua parceria com Elon Musk atraiu a atenção da mídia e o investimento no projeto, bem como o escrutínio sobre a sua segurança e viabilidade a longo prazo.

Arbaugh mantém a esperança de que os implantes cerebrais evoluam para permitir que ela controle uma cadeira de rodas ou até mesmo um robô humanoide. No entanto, os especialistas alertam para riscos como a privacidade, uma vez que o acesso à atividade cerebral pode comprometer informações pessoais.

Apesar dos desafios, Arbaugh considera a sua experiência apenas o início de um avanço científico com enorme potencial para melhorar a vida de muitas pessoas. A sua história destaca a importância da inovação tecnológica, mas também a necessidade de um debate ético sobre os limites e implicações desta tecnologia.