Hubble capta imagem de estrela brilhando como o Sol dentro de uma galáxia espiral

Uma estrela brilhante destaca-se numa impressionante imagem de uma galáxia espiral, obtida pelos instrumentos do Telescópio Espacial Hubble. Os dois corpos parecem estar juntos pela percepção que temos do que vemos no céu. No entanto, a distância entre os dois é enorme, segundo explicam cientistas da Agência Espacial Europeia (ESA).

Como a NASA faz constantemente, a ESA frequentemente cria seções em seu site para imagens do dia, semana ou mês. Nesta ocasião, o brilho de uma estrela se destacou nas bordas dos galhos, de uma galáxia espiral, que fica na constelação de Virgem.

As imagens são uma composição de dados da Advanced Camera for Surveys e da Wide Field and Planetary Camera 2, instaladas no Hubble há mais de 20 anos.

Esses dois instrumentos foram instalados no telescópio espacial com o intuito de investigar a extinção de uma estrela ou sua transformação em Supernova.

As duas ferramentas do Telescópio Espacial Hubble capturaram a galáxia espiral NGC 4900, a cerca de 45 milhões de anos-luz de distância, e foram surpreendidas pela estrela brilhando em uma de suas bordas.

No entanto, esta estrela não faz parte da galáxia. Na verdade, a separação entre os dois corpos é enorme. A estrela está localizada na nossa galáxia, a Via Láctea, a cerca de 7.109 anos-luz de distância.

Uma brilhante galáxia espiral emparelhada a uma estrela proeminente, ambas na constelação de Virgem NASA/ESA

“Uma galáxia espiral vista de frente. Braços espirais quebrados, compostos por bolhas azuis de estrelas e finos fios de poeira escura, giram em torno do centro da galáxia, formando um amplo disco circular. Um halo circular estendido envolve o disco. O centro é uma área brilhante, achatada, em forma de barra, amarelo pálido. Uma estrela brilhante em nossa galáxia, com longos picos de difração em forma de cruz, é visível sobre a galáxia distante, “a ESA descreveu em seu portal.