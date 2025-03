Estão desenvolvendo um cartão eSIM que pode se conectar à internet, mesmo sem Wi-Fi

A HP entra totalmente no jogo da conectividade inteligente com o HP Go, sua nova proposta eSIM 5G multioperadora que elimina a necessidade de inserir um cartão SIM, configurar manualmente ou se preocupar com a perda de sinal enquanto você estiver em movimento.

O sistema será lançado na primavera de 2025 e destina-se especialmente a profissionais móveis: aquelas pessoas que trabalham no aeroporto, no café ou no banco de trás de um táxi… e que não podem pagar uma ligação fraca.

O que é HP Go e por que isso é importante?

O HP Go é mais do que apenas um eSIM comum. Esta tecnologia:

Vem pré-carregado de fábrica, pronto para ser ativado desde a primeira ignição.

Ele se conecta automaticamente à rede mais forte disponível (AT&T, Verizon, T-Mobile, entre outras).

Alterne entre Wi-Fi e 5G sem que o usuário precise mover um dedo.

Nenhuma intervenção de TI é necessária, o que economiza tempo e dores de cabeça às empresas.

Por enquanto só estará disponível nos EUA, mas HP já prometeu uma expansão global no final de 2026.

O adeus silencioso aos cartões SIM físicos

Este lançamento faz parte de uma tendência que está se fortalecendo: o desaparecimento progressivo dos cartões SIM tradicionais. De acordo com os dados mais recentes, as remessas globais de eSIM já ultrapassam os 500 milhões de unidades, e empresas como a HP apostam tudo no futuro digital da conectividade.

O primeiro aparelho a adotar essa tecnologia será o HP EliteBook 6 G1q Next Gen AI (sim, o nome é longo, mas a ideia é clara: inteligência artificial + 5G + produtividade ininterrupta).

O que uma empresa ganha com isso?

Menos atrito para os colaboradores: ligue o equipamento e conecte-se instantaneamente.

Maior controle para a TI: eles podem monitorar, gerenciar e limitar o uso de dados sem tocar fisicamente no equipamento.

Economias de custos ocultas: menos tempo perdido, menos suporte técnico, menos roaming desnecessário.

Conclusão: o futuro será livre do SIM?

Parece que sim. O HP Go está sendo descrito como um passo natural na evolução do trabalho remoto e móvel. Automatizar a conectividade não é apenas conveniente: é também uma maneira inteligente de manter as equipes conectadas, seguras e produtivas, não importa onde estejam.

O objetivo final? Que você nunca mais precise dizer “sem sinal” em uma videochamada importante.