Estados Unidos estremecem com manobra militar bem-sucedida da China no espaço

Chega um ponto em que a tecnologia faz com que a realidade supere a ficção. As batalhas espaciais eram coisas de filmes como Star Wars ou Guardiões da Galáxia. Mas agora, a China conseguiu recriar uma manobra militar com navios, fora da órbita da Terra. Os Estados Unidos estão alarmados.

A recriação de manobras militares no espaço é um projeto desenvolvido por diversas agências espaciais governamentais, pois os ambientes são muito diferentes do espaço aéreo terrestre. Os Estados Unidos, a Rússia e a China estão atrás de alvos como este, com tanto domínio da já dilatada corrida espacial.

A China parece ser o país mais desenvolvido neste aspecto, segundo as autoridades dos EUA. De acordo com uma análise do MyNews, os radares americanos detectaram manobras militares de naves espaciais do gigante asiático, nos confins da atmosfera do nosso planeta.

“(Nossos radares capturaram) cinco objetos diferentes no espaço manobrando para dentro, para fora e ao redor uns dos outros em sincronia e sob controle“, revelou o general Michael Guetlein, vice-chefe de operações espaciais do USSF, em entrevista coletiva em Washington.

“Chamamos isso de combate aéreo no espaço. Eles estão praticando táticas, técnicas e procedimentos para conduzir operações espaciais em órbita de um satélite para outro”, acrescentou o general.

Os radares dos EUA registraram que três satélites experimentais Shiyan-24C fizeram parte das manobras, programadas para 2024. Eles foram acompanhados por duas espaçonaves experimentais Shijian-6 05A/B e todos se moveram em órbita baixa da Terra.

Nesta foto transmitida pela agência de notícias chinesa Xinhua, um foguete Long March-6 transportando 18 satélites decola do Centro de Lançamento de Taiyuan, no norte da China, na terça-feira, 6 de agosto de 2024. (Zheng Bin/Xinhua via AP) AP (Zheng Bin/AP)

Combate Espacial: um Duelo de Precisão

Um combate aéreo na atmosfera da Terra e outro em órbita baixa seriam experiências completamente diferentes.

Para começar, em nossos céus, os aviões dependem do ar para se moverem, virarem e manobrarem rapidamente. Os pilotos podem fazer curvas fechadas, subidas pronunciadas e usar a resistência do ar para frear ou mudar de direção no calor da batalha.

Enquanto na órbita baixa da Terra não há ar ou atrito, apenas o vácuo do espaço e a inércia. Os navios se movem a velocidades de 28.000 milhas por hora e qualquer manobra requer a ignição de propulsores, tornando os movimentos lentos e previsíveis.

Sem curvas fechadas ou freadas repentinas, então o combate pareceria mais um duelo de cálculos precisos do que um choque de reflexos.