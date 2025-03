Buraco negro supermassivo é descoberto em galáxia espiral: pode revelar um futuro sombrio para a humanidade

Estudos, pesquisas e explorações ao redor do Universo lançaram um alerta para a existência da Via Láctea e do nosso planeta. Cientistas da Universidade CHRIST de Bangalore descobriram um buraco negro supermassivo, em uma galáxia espiral localizada a aproximadamente bilhões de anos-luz de distância da Terra, informou a mídia internacional.

A primeira coisa surpreendente sobre esta descoberta é que os buracos negros supermassivos estavam relacionados apenas com galáxias elípticas. Encontrar um fenômeno desses em espiral, então, faz com que as teorias sobre as formações desses eventos incomuns no Universo sejam reescritas.

Na pesquisa, os cientistas descobriram que esse buraco negro ejeta jatos de raios gama a uma distância que se expande até 6 milhões de anos-luz de diâmetro.

O fato de esse fenômeno ocorrer em uma galáxia espiral indica como os buracos negros evoluem. Além disso, também revela dados sobre como estes fenómenos influenciam as suas galáxias hospedeiras.

“Esta descoberta é mais do que uma simples estranheza: obriga-nos a repensar como as galáxias evoluem e como os buracos negros supermassivos crescem nelas e configuram os seus ambientes”, disse o principal autor da investigação, Professor Joydeep Bagchi, da Christ University, em Bangalore.

Por que isso é alarmante para a Terra?

Este buraco negro e os seus jatos de raios gama, apesar do seu alcance colossal, não representam qualquer ameaça à nossa existência.

No entanto, observar a evolução permite-nos ponderar a possibilidade do que poderá vir a ser o buraco negro A* de Sagitário, da nossa Via Láctea.

Se o nosso buraco negro se tornar assim, ele colocará quaisquer vestígios de vida em nossa galáxia. Os raios gama podem erodir a camada de ozono, aumentando a exposição à radiação ultravioleta do Sol.

Na verdade, existem teorias que sugerem que eventos semelhantes no passado poderiam ter contribuído para extinções na Terra.