A Apple superou o primeiro obstáculo ao tentar remover as portas físicas dos iPhones ao obter permissão da União Europeia. Esta ruptura abre as portas para um futuro onde o carregamento sem fios poderá tornar-se o padrão, marcando um novo marco na evolução dos dispositivos móveis.

A regulamentação europeia, que impulsionou a adoção da porta USB-C nos iPhones, contempla agora o carregamento sem fio como o próximo passo na padronização do carregamento de dispositivos eletrônicos. A “Diretiva de Equipamentos de Rádio” da União Europeia estabelece o USB-C como uma solução de “carregamento comum”, mas também vislumbra um futuro onde o carregamento sem fio poderá substituir totalmente as portas físicas.

O suposto iPhone 17 Air, que se espera ser o telefone mais fino já projetado pela Apple, pode ter sido o pioneiro nessa transição para um design sem porta. No entanto, a empresa optou por manter a porta USB-C, possivelmente devido a preocupações com a reação da União Europeia e as limitações da tecnologia atual.

A tecnologia MagSafe da Apple, integrada ao padrão Qi2, garante interoperabilidade com outras bases de carregamento sem fio do mercado. Essa vantagem posiciona a Apple na vanguarda da corrida para a eliminação de portas físicas em dispositivos móveis.

A Apple tem um histórico de exclusão de portas e conexões, como demonstrou com a remoção do conector de fone de ouvido no iPhone 7. No entanto, a empresa também aprendeu com seus erros, como a polêmica exclusão de portas no MacBook Pro 2016 e reintroduzida no Apple H Cartões SD em gerações posteriores.

Com a aprovação da União Europeia, o caminho para um iPhone sem porta para carregamento está cada vez mais claro. A questão agora é quando a Apple dará o passo definitivo em direção a um futuro sem fio, marcando um novo capítulo na história dos dispositivos móveis.