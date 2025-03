É assim que você pode fazer do ChatGPT o assistente digital do seu celular

(Photo by Leon Neal/Getty Images)

Buscando continuar expandindo os cantos que a inteligência artificial alcança, a OpenAI lançou uma grande novidade em seu aplicativo ChatGPT para Android, permitindo que os usuários configurem seu assistente de voz em substituição ao Gemini, o assistente do Google.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Por estar em fase beta, para habilitar esta função é necessário se cadastrar na versão beta do ChatGPT. Lá você precisa acessar as configurações, ativar a opção “Conversas em segundo plano” e selecionar ChatGPT como assistente de voz padrão nas configurações do Android.

O processo de configuração pode variar dependendo do dispositivo Android. Geralmente, os usuários devem acessar as configurações de “Aplicativos padrão” ou “Entrada e assistência por voz” e selecionar ChatGPT como assistente digital. Em alguns casos, pode ser necessário reinstalar o aplicativo para que a opção apareça corretamente.

Depois de configurado, os usuários podem ativar o ChatGPT segurando o botão liga / desliga do dispositivo e interagir com ele usando comandos de voz.

LEIA TAMBÉM:

O grande passo que o SteamOS dará para dominar o mercado de consoles portáteis

ANÚNCIO

Nvidia apresentou seu modelo de IA para “democratizar” a robótica humanoide

“São corpos congelados”: revelados detalhes de sistema descoberto pelo Hubble dentro do Cinturão de Kuiper

A capacidade de usar ChatGPT como assistente de voz padrão representa um avanço significativo na maneira como os usuários podem interagir com IA em dispositivos Android. Esta funcionalidade oferece uma alternativa ao Gemini e permite aos usuários acessar os recursos do ChatGPT de uma forma mais intuitiva e conveniente.