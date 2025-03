Cientista britânica, especialista em assuntos espaciais, afirma sem rodeios que “existem alienígenas”

A ideia da existência de vida em outros planetas é algo que atormenta a mente de cientistas e entusiastas das questões espaciais. Existem 100.000 dos 400.000 milhões de planetas, apenas na Via Láctea e cerca de 200 bilhões de galáxias em todo o Universo, e absolutamente ninguém (até onde sabemos) foi capaz de confirmar que existem extraterrestres.

No entanto, por padrão, é impossível que não exista vida em outras partes do Universo. É nisso que Dame Maggie Aderin-Pocock, cientista espacial e apresentadora do The Sky at Night, confia, segundo o Daily Mail.

O cientista fala diretamente com os pesquisadores, astrônomos e astrofísicos que afirmam que fomos um acidente perfeito e que não existe vida semelhante à que conhecemos na Terra.

Em entrevista, lhe perguntaram se estamos sozinhos no Universo. “Minha resposta a isso, com base nos números, é não, não podemos”, disse Aderin-Pocock.

“É aquela vaidade humana de novo, que estamos tão presos em nós mesmos que podemos chegar a pensar que estamos sozinhos”, acrescentou a especialista.

Extraterrestres. Imagem referencial Um conceito de ficção científica de um homem com uma tocha olhando para um OVNI alienígena. Flutuando sobre um campo em uma noite de neblina assustadora no campo. (David Wall/Getty Images)

Por que não os encontramos?

Para os cientistas, a humanidade é uma civilização que não está suficientemente avançada, como pensamos. Ela explica que ainda temos um longo caminho a percorrer em termos de compreensão do cosmos e do Universo em geral.

“O fato de sabermos apenas do que é feito cerca de 6% do Universo nesta fase é um pouco embaraçoso”, afirma.