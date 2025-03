Assim você pode ver os status no WhatsApp sem registro

Ao longo dos anos, o WhatsApp se tornou um dos principais aplicativos de mensagens do mundo com mensagens, videochamadas e até histórias que despertam mais de uma curiosidade. Tudo fica gravado, mas você já se perguntou como ver isso sem deixar rastros? Aqui nós contamos a você.

Uma estratégia é desativar o recibo de leitura nas configurações de privacidade do WhatsApp, visualizar os status desejados e aguardar 24 horas antes de reativar a função. Após esse período, os estados terão desaparecido, impedindo a geração da notificação de leitura.

Porém, não é o único porque em alguns dispositivos Android eles podem usar um explorador de arquivos para acessar a pasta “.statuses” dentro do diretório do WhatsApp na memória interna do telefone. Lá ficam armazenadas fotos e vídeos compartilhados nos estados, permitindo que sejam visualizados sem alertar os criadores.

É importante observar que o método explorador de arquivos permite apenas a visualização de conteúdo multimídia, não de estados de texto. Além disso, a desativação prolongada da confirmação de leitura pode afetar a visibilidade dos estados próprios.

O WhatsApp continua a evoluir, oferecendo ferramentas para gerenciar a privacidade de forma eficaz. A capacidade de exibir estados discretamente pode ser útil em diversas situações. No entanto, é crucial lembrar que a privacidade é um equilíbrio delicado e que o respeito pela privacidade dos outros é essencial.