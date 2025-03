O Tesla Cybertruck não é tão submergível quanto Musk prometeu

O porto de Ventura, na Califórnia, nos Estados Unidos, testemunhou uma inundação peculiar quando um Tesla Cybertruck acabou na água na manhã da última segunda-feira, apesar das promessas de Elon Musk de torná-lo submersível.

Segundo relatos, o motorista do Cybertruck tentava deixar um jet ski na água quando por engano colocou o veículo em marcha à ré em vez de seguir em frente, fazendo com que o carro deslizasse para dentro do porto e ficasse submerso a uma profundidade de 2,4 metros.

Pode parecer simples, mas resgatar o Cybertruck apresentou desafios específicos devido aos riscos associados às suas baterias de íons de lítio, que podem incendiar-se e libertar gases tóxicos se danificadas. A operação exigiu a participação da Patrulha do Porto de Ventura, da Guarda Costeira dos Estados Unidos e do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia.

Após retirar o Cybertruck da água, a própria Tesla recomendou estabelecer um perímetro de segurança de 13 metros ao redor do veículo. Engenheiros da empresa estiveram no local para inspecionar o veículo e garantir seu transporte seguro até um centro de serviços.

Apesar das capacidades off-road aprimoradas do Cybertruck, incluindo o “Wading Mode”, o manual do veículo especifica que sua capacidade máxima de vau é de 0,81 metros. O incidente no porto de Ventura evidencia as limitações do veículo em ambientes aquáticos.

O incidente atraiu a atenção de inúmeros curiosos e da mídia, dada a natureza incomum do evento e o destaque do Tesla Cybertruck. A operação de resgate, que durou menos de duas horas, ocorreu sem grandes contratempos.