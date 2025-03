O eclipse solar de 29 de março pode ser visto em todos esses países

A temporada de eclipses em 2025 está apenas começando conforme o calendário astronômico para este ano e 2026 apresenta uma série de eclipses lunares e solares, oferecendo oportunidades para a observação e estudo desses eventos celestes, continuando com um solar neste dia 29 de março.

Este ano será caracterizado pela ocorrência de múltiplos eclipses, tanto lunares como solares, distribuídos em dois períodos principais: março e setembro. Estes eventos serão visíveis em diversas regiões do planeta, incluindo Europa, Ásia, África, América do Norte e América do Sul.

Um eclipse solar parcial ocorrerá em 29 de março de 2025, visível em partes do Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste dos Estados Unidos, bem como no norte do Alasca. A magnitude do eclipse irá variar dependendo da localização geográfica, com algumas áreas apresentando maior cobertura solar do que outras. Contudo, no México, este fenômeno não será visível.

A observação segura de eclipses solares requer o uso de filtros solares ou óculos para eclipses aprovados. O uso de óculos de sol convencionais é desencorajado porque não proporcionam proteção adequada. Se você não tiver óculos para eclipses, é recomendável usar métodos de observação indireta, como um projetor estenopeico.

Este é apenas o começo do calendário de eclipses que inclui os seguintes eventos: 29 de março de 2025 (eclipse solar parcial), 7 de setembro de 2025 (eclipse lunar total), 21 de setembro de 2025 (eclipse solar parcial) e 12 de agosto de 2026 (eclipse solar total).

Eclipses são eventos astronômicos previsíveis que oferecem oportunidades de observação e aprendizagem. É importante seguir as recomendações dos especialistas para garantir uma observação segura e desfrutar destes fenômenos celestes.