Google e Open AI pedem acesso a dados protegidos por direitos autorais para treinar inteligência artificial

No que daria origem a uma decisão que marcaria um antes e um depois na forma como a inteligência artificial é utilizada no Ocidente, a OpenAI e a Google solicitaram ao governo dos Estados Unidos que permita a utilização de material protegido por direitos de autor no treino dos seus modelos. Ambas as empresas argumentam que as atuais restrições legais sobre direitos de autor, privacidade e patentes dificultam o acesso a informações vitais para o desenvolvimento desta tecnologia.

As empresas tecnológicas propõem que a formação em IA seja considerada sob o conceito de “uso justo”, uma doutrina legal que permite o uso limitado de material protegido sem permissão do detentor dos direitos. Segundo a OpenAI em comunicado, esta medida impulsionaria a inovação e consolidaria a liderança dos EUA no campo da IA.

Chris Lehane, vice-presidente de assuntos globais da OpenAI, apresentou uma série de medidas para fortalecer a posição dos Estados Unidos na IA, incluindo uma “estratégia de direitos autorais que promove a liberdade de aprender”. A empresa defende o acesso a conteúdos protegidos para treinar os seus modelos de IA, argumentando que isso é essencial para o desenvolvimento de uma IA baseada em princípios democráticos.

O Google também apoia esta posição, argumentando que exceções equilibradas aos direitos autorais, como uso justo e exceções de mineração de texto e dados, são essenciais para o avanço da IA.

A empresa destaca que essas exceções evitam negociações longas e imprevisíveis com os titulares dos direitos, acelerando o desenvolvimento tecnológico.

Ambas as empresas solicitaram formalmente que as suas propostas fossem incluídas no próximo Plano de Ação de IA, promovido pela administração Trump. Este plano, lançado em 2025, procura reforçar o domínio global dos Estados Unidos na inteligência artificial, evitando regulamentações excessivamente rigorosas que poderiam retardar a inovação.

A petição da OpenAI e do Google abriu um debate crucial sobre o equilíbrio entre a proteção dos direitos autorais e o incentivo à inovação em IA. A decisão do governo dos Estados Unidos terá um impacto significativo no desenvolvimento desta tecnologia e no futuro da propriedade intelectual.