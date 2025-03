Estes são os 20 animes que melhoraram a indústria do entretenimento nas últimas duas décadas

Decidimos fazer uma lista dos 20 animes que, em nossa opinião, aprimoraram e fizeram o movimento otaku crescer pelo mundo.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Quando fizemos a lista vimos nomes que nos surpreenderam porque não parece ter passado tanto tempo desde a estreia de Death Note, série que saiu em 2006.

Attack on Titan, outro exemplo que nos impactou, já existe há 12 anos. E assim podemos continuar com One Punch Man, Sword Art Online ou My Hero Academia.

My Hero Academia

Demon Slayer Captura de pantalla.

Já se passaram pelo menos nove anos desde a estreia destas séries que marcaram um antes e um depois no mundo da anime. Dragon Ball Super ou Daima, as novas versões de Cavaleiros do Zodíaco ou Capitão Tsubasa (Supercampeones) não entram nesta lista, pois decidimos abordar novas séries, que vieram com uma proposta original de fazer crescer o mundo otaku.

'Death Note' é uma da séries de anime com mais sucesso da história | Pinterest

LEIA TAMBÉM:

Google incorporará tecnologia Auracast em dispositivos com Android 16

ANÚNCIO

Qual é a forma do universo? É assim que a ciência descreve

Estes são os melhores videogames lançados desde 2005

20 animes que mudaram nossas vidas