Estas são as 20 melhores descobertas científicas da década de 2010

O que você estava fazendo em 2010? Recordar é voltar a viver e por isso viajamos no tempo para relembrar as melhores descobertas científicas daquela década.

Detecção de Ondas Gravitacionais

Em 2015, o observatório LIGO detectou ondas gravitacionais pela primeira vez, confirmando uma previsão chave da teoria da relatividade de Einstein. Este marco abriu uma nova era na astronomia, permitindo aos cientistas “ouvir” o universo através de colisões de buracos negros.

Revolução no estudo do DNA pré-histórico

O sequenciamento do DNA antigo experimentou avanços exponenciais, permitindo aos pesquisadores reconstruir a história genética da humanidade. A descoberta do genoma Naia e o primeiro rascunho do genoma Neandertal forneceram informações valiosas sobre os nossos antepassados ​​e a sua relação com os humanos modernos.

Reorganização da Árvore Genealógica Humana

A década de 2010 assistiu a um intenso debate sobre a natureza única do Homo sapiens e quando este adquiriu as suas características distintivas. Novas teorias e descobertas desafiaram as concepções tradicionais da evolução humana.

Descoberta de milhares de exoplanetas

O telescópio espacial Kepler da NASA desempenhou um papel crucial na descoberta de milhares de exoplanetas, incluindo o primeiro exoplaneta rochoso confirmado. Seu sucessor, TESS, continua a explorar o cosmos em busca de novos mundos.

Observação Cósmica Sem Precedentes

O satélite Gaia da Agência Espacial Europeia revolucionou o estudo da Via Láctea ao recolher dados de distância e velocidade de milhares de milhões de estrelas. Esta informação permitiu aos cientistas criar um mapa 3D da nossa galáxia e estudar a sua formação e evolução.

Entrada na Era CRISPR

O sistema CRISPR-Cas9 emergiu como uma ferramenta poderosa para edição genética, permitindo aos cientistas modificar o DNA com uma precisão sem precedentes. Esta tecnologia tem aplicações potenciais na agricultura e na medicina, mas também levanta importantes considerações éticas.

Revelação da Arte Primitiva

Descobertas arqueológicas em todo o mundo revelaram que a arte rupestre é um fenómeno mais antigo e mais difundido do que se pensava anteriormente. Pinturas rupestres de Sulawesi e Bornéu, bem como um fragmento de ocre encontrado na África do Sul, oferecem novos insights sobre as origens da expressão artística humana.

Porta para Civilizações Antigas

A década de 2010 viu descobertas arqueológicas notáveis, como os restos mortais do rei Ricardo III, o túmulo real intacto no Peru, o primeiro cemitério filisteu e a confirmação da antiguidade da Igreja do Santo Sepulcro. Essas descobertas forneceram informações valiosas sobre civilizações antigas e seu modo de vida.

Novos Limites do Sistema Solar e Além

As sondas Voyager 1 e 2 da NASA alcançaram o espaço interestelar, marcando um marco na exploração espacial. A descoberta de ‘Oumuamua e do cometa Borisov revelou a existência de objetos interestelares passando pelo nosso sistema solar.

Avanços em Biotecnologia

Pesquisas inovadoras exploraram novos caminhos na reprodução humana e animal, incluindo o nascimento de um “bebê com três pais”, a criação de espermatozoides e óvulos a partir de células da pele e a clonagem de macacos. Esses avanços levantam questões éticas e sociais complexas.

Nova exploração de Plutão e Arrokoth

A sonda New Horizons da NASA realizou sobrevoos históricos por Plutão e Arrokoth, fornecendo imagens e dados sem precedentes sobre estes corpos celestes nos confins do sistema solar.

Progressos na luta contra o Ébola e o HIV

O desenvolvimento e a aprovação da vacina rVSV-ZEBOV contra o Ébola marcaram um marco na luta contra esta doença mortal. Estudos inovadores também abriram novos caminhos para a prevenção do HIV.

Detecção do Bóson de Higgs

A detecção do bóson de Higgs no Large Hadron Collider do CERN confirmou a existência do campo de Higgs, uma peça-chave do Modelo Padrão da física de partículas.

Progressos nas consequências das alterações climáticas

A década de 2010 viu um aumento sem precedentes nos níveis atmosféricos de dióxido de carbono e temperaturas recordes. O branqueamento dos corais e a extinção de espécies como os Melomys na ilha de Bramble Cay destacaram os impactos das alterações climáticas.

Resolvendo alguns dos segredos da vida pré-histórica

A descoberta de novos fósseis e o desenvolvimento de ferramentas analíticas avançadas revolucionaram a paleontologia. A reconstrução da cor dos dinossauros, a descoberta de penas iridescentes e a identificação da Dickinsonia como animal são apenas alguns exemplos dos progressos alcançados.

Avanços na Exploração Espacial e Astroquímica

Missões espaciais como Rosetta e Cassini forneceram informações valiosas sobre a composição dos cometas e das luas de Saturno, revelando a presença de moléculas orgânicas e dos ingredientes necessários à vida.

Descoberta – e redescoberta – de espécies: explorando a biodiversidade

Os biólogos identificaram milhares de novas espécies, incluindo mamíferos carismáticos como o olinguito e pequenos animais como sapos e peixes com “mãos”. Também foram redescobertas espécies que se pensavam extintas, como a saola vietnamita e a pika chinesa Ilí.

Início de uma nova era no voo espacial: exploração global e comercial

A década de 2010 marcou uma transição para uma era de voos espaciais globais e comerciais. China, Índia e Israel conduziram missões espaciais históricas, enquanto o corpo de astronautas se tornou mais diversificado.

Redefinição de Unidades Científicas de Medida

A redefinição do quilograma e de outras unidades científicas com base em constantes universais garantiu maior precisão e universalidade na medição, lançando as bases para futuros avanços científicos.

Novas descobertas em comportamentos animais

A pesquisa revelou comportamentos e características incomuns no reino animal, como a biofluorescência em tartarugas-de-pente, a longevidade do tubarão da Groenlândia e o uso de ferramentas por javalis e macacos-prego.