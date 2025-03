Veja como você pode ter jogos Epic grátis em seu smartphone todas as semanas

A Epic Games não está apenas distribuindo jogos para PC, mas também expandiu seu programa de jogos gratuitos para dispositivos móveis. Desde janeiro, os usuários de Android e iOS podem reivindicar títulos gratuitos todos os meses, mas agora o programa é atualizado semanalmente.

Se quiser aproveitar esta oportunidade e começar a jogar sem gastar um centavo, aqui explicamos tudo o que você precisa saber.

Epic Games Store agora oferece jogos grátis todas as semanas

A partir de hoje, toda quinta-feira haverá um novo jogo gratuito na Epic Games Store para celular. O primeiro lote de jogos inclui:

Super Meat Boy Forever (um jogo de plataforma desafiador que testará sua paciência e reflexos)

Eastern Exorcist (um RPG de ação 2D com combate frenético e visuais impressionantes)

Ambos estarão disponíveis gratuitamente até 27 de março, então se você estiver interessado, é melhor baixá-los antes que a oferta termine.

Como baixar jogos grátis no Android?

Se você possui um telefone ou tablet Android, pode acessar a Epic Games Store sem restrições. Siga estas etapas para obter seus jogos grátis:

Baixe a Epic Games Store

a. Você não encontrará o aplicativo na Google Play Store, então você deve baixá-lo no site oficial da Epic Games.

b. Abra o navegador do seu dispositivo e visite o site oficial da Epic.

c. Baixe o instalador e siga as instruções para instalar a loja no seu celular.

Faça login ou crie uma conta

a. Se você já possui uma conta da Epic Games, basta fazer login.

b. Se você é novo, cadastre-se gratuitamente.

Procure a seção de jogos grátis

a. Toda semana, a Epic destacará jogos que você pode baixar gratuitamente.

Adicione os jogos à sua biblioteca

a. Você não precisa instalá-los imediatamente. Depois de reivindicá-los, eles serão seus para sempre.

Baixe e aproveite

a. Se você tiver espaço suficiente no seu dispositivo, instale os jogos e comece a jogar.

E o iOS?

A Epic Games Store está disponível apenas para iOS na União Europeia devido aos novos regulamentos da Lei dos Mercados Digitais. Os usuários de outras regiões terão que esperar até que a Epic consiga habilitar a loja em mais países.

Lista de jogos disponíveis atualmente

Se você acabou de descobrir a Epic Games Store para celular, aqui está uma olhada nos títulos que você pode baixar:

iOS e Android

Bridge Constructor: The Walking Dead

MR RACER: Premium

The Forest Quartet

The WereCleaner

Somente no Android

Bowling Clash

Endling – Extinction is Forever

Chicken Police – Paint it RED

One Hand Clapping

Neighbours back From Hell

This is The Police

This is The Police 2

This Is The President

Through the Darkest of Times

A Epic Games Store no celular vale a pena?

Definitivamente. Não só você pode obter jogos grátis todas as semanas, mas a loja Epic também está se posicionando como uma alternativa real ao Google Play. Com títulos de qualidade e sem necessidade de pagamento de assinatura, é uma opção perfeita para quem quer ampliar sua biblioteca sem gastar dinheiro.

Se você possui um dispositivo Android, baixar a Epic Games Store é uma ótima ideia, pois você poderá reivindicar jogos grátis todas as semanas. Entretanto, os utilizadores de iOS na UE também podem aproveitar esta promoção.

Agora que você sabe como conseguir jogos sem pagar, qual desses títulos é o primeiro que você irá baixar?