Siri, a IA da Apple está atrás do Gemini e ChatGPT

A Apple está ficando para trás na corrida da inteligência artificial. Seu assistente de voz, Siri, continua apresentando limitações significativas em comparação com propostas mais avançadas como Google Gemini e ChatGPT. Apesar de estar no mercado há mais de uma década, o assistente da Apple continua falhando em tarefas básicas, como responder corretamente à pergunta: “que mês é?”, segundo um experimento recente compartilhado no Reddit.

A Siri, que chegou em 2011 como uma das primeiras assistentes de voz inteligentes do mercado, tem sido criticada por sua falta de precisão e capacidade contextual. Embora Gemini e ChatGPT ofereçam respostas imediatas e precisas, a Siri continua dando respostas imprecisas ou até mesmo incapaz de entender perguntas simples, o que tem gerado frustração entre usuários e especialistas do setor.

A Apple, porém, prometeu na WWDC 2024 uma reinvenção da Siri baseada em inteligência artificial mais avançada. A empresa anunciou que seu assistente teria maior capacidade de contextualizar respostas e realizar tarefas mais personalizadas por meio da análise de informações armazenadas localmente nos dispositivos. No entanto, até agora, estas melhorias não se traduziram numa experiência visivelmente melhor para os utilizadores.

Enquanto isso, a competição não para. O Google implementou o Gemini no Android de forma nativa, oferecendo aos seus usuários uma ferramenta com respostas mais fluidas e contextualizadas. A OpenAI, por sua vez, dotou o ChatGPT de um sistema de interação por voz mais natural e mais próximo da linguagem humana, o que reforça a sua posição como um dos líderes do setor.

Se esta lacuna tecnológica não for resolvida em breve, a Siri poderá perder ainda mais relevância no ecossistema Apple. Com a IA ganhando peso como elemento-chave na experiência do usuário, alguns consumidores já começam a considerar alternativas fora do ambiente iOS, onde a inteligência artificial parece evoluir em um ritmo muito mais rápido.