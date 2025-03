Fósseis de 1 milhão de anos encontrados na Espanha podem revelar uma nova espécie de humanos

A história da origem da humanidade na Terra continua a ser reescrita com descobertas como a feita por arqueólogos espanhóis, numa zona remota de Burgos, no norte do país ibérico. Ao realizarem uma escavação na Sima del Elefante, na Serra de Atapuerca, encontraram fósseis com mais de 1 milhão de anos. Os restos mortais não se parecem em nada com a espécie humana da qual existem registros.

Os vestígios que encontraram correspondem a parte da face deste ser pré-histórico. Sabe-se desde as primeiras análises que se trata de um hominídeo (primata sem cauda) pertencente à família Homo, sendo o fóssil mais antigo da presença humana na Europa Ocidental, segundo o El País.

Os detalhes das análises mostraram que esse fóssil tem entre 1,1 e 1,4 milhão de anos.

Entre os vestígios específicos encontrados destacam-se um maxilar e um osso zigomático (ambos pertencentes à face). Embora apresentem algumas semelhanças com o Homo erectus, os fósseis encontrados apresentam características anatômicas únicas que os diferenciam de outras espécies conhecidas.

A equipa de investigação que o encontrou propõe que o termo Homo Affinis Erectus seja usado momentaneamente para descrever este antigo europeu, embora ainda seja necessária uma validação adicional.

Registros da fase da humanidade MNCN (Sebastian Carrasco/Europa Press)

Uma nova espécie humana: onde os cientistas a colocam

Até agora, os especialistas acreditavam que o Homo antecessor era o habitante mais antigo da Europa, mas esta descoberta muda completamente esta narrativa.

A sua presença indicaria que pelo menos duas espécies humanas coexistiram no continente durante o início do Pleistoceno, reescrevendo assim parte da história da dispersão humana da África para a Eurásia.

Além da importância científica, esta descoberta reforça o estatuto de Atapuerca como um dos sítios paleoantropológicos mais relevantes do mundo. A cada escavação, este canto de Espanha continua a revelar peças-chave do puzzle da nossa história evolutiva. Agora, os pesquisadores esperam realizar mais estudos para confirmar se ‘Pink’ representa uma nova espécie ou se é uma variação do Homo erectus.

Pelo menos 12 espécies de humanos viveram na Terra (e foram extintas) antes do Homo Sapiens, que somos hoje, há cerca de 300 mil anos. Este, se confirmado, seria classificado como o quarto ou quinto conhecido, entre o Homo Erectus e o Homo Antecessor.