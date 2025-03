Estão abandonado o barco? Os desenvolvedores de jogos estão perdendo a esperança com a realidade virtual

Lembra quando nos disseram que no futuro estaríamos todos jogando em realidade virtual, imersos em mundos hiper-realistas, lutando com espadas laser ou explorando galáxias distantes em nossa poltrona. Bem… já se passaram quase dez anos desde que a VR tentou decolar e, em vez disso, parece estar girando no mesmo lugar, incluindo o enjoo.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

De acordo com uma pesquisa recente do Game Developer Collective, mais da metade dos desenvolvedores acredita que a realidade virtual está estagnada ou em declínio, e apenas um quarto ainda tem esperança para o seu futuro.

Para tornar as coisas ainda mais dramáticas, a Omdia informou que as vendas de headsets VR caíram 10% em 2024, com expectativas de que em 2025 continuarão a cair mais rapidamente do que os preços numa venda Steam.

Nem mesmo a entrada da Apple no mercado com o seu Vision Pro conseguiu entusiasmar os criadores de jogos. E se nem a Apple consegue fazer algo legal, Houston, temos um problema.

Os desenvolvedores estão abandonando o barco

Há alguns anos, se você mencionasse a realidade virtual, todos olhariam para você com entusiasmo e falariam sobre “o futuro dos jogos”. Agora, os grandes estúdios estão transformando a realidade virtual em fantasmas.

A Valve, por exemplo, lançou Half-Life: Alyx em 2020 e desde então tem estado mais ocupada com Counter-Strike 2 e seu Steam Deck do que pensando em outro grande jogo de VR.

ANÚNCIO

A Sony também não parece muito convencida sobre o PSVR2, e a falta de jogos exclusivos que realmente valham a pena faz com que muitos se perguntem se a realidade virtual é mais uma moda passageira do que uma revolução.

Entre os estúdios que não estão desenvolvendo jogos de realidade virtual no momento, menos da metade acredita que o farão no futuro. Ou seja, quem já saiu não tem planos de voltar... como se tivesse saído de um relacionamento ruim.

Os mesmos problemas de sempre

Apesar dos avanços tecnológicos, a VR ainda está presa no mesmo ciclo de erros:

Confortável como uma melancia no rosto: os fones de ouvido VR ainda são pesados ​​e desconfortáveis. Depois de uma hora de jogo, você sente como se tivesse feito uma sessão de pesos no pescoço.

Você precisa de um foguete em casa: para que a VR realmente funcione bem, você precisa de um PC poderoso ou de um console com potência suficiente, que não é acessível a todos.

Meme Battery Life: Em dispositivos independentes como o Meta Quest 3, a duração da bateria ainda é uma piada. Justamente quando você está no meio de uma batalha épica, boom, tela preta.

Onde eu jogo? A menos que você more em uma mansão com sala de realidade virtual, provavelmente terá que se desviar dos móveis e acidentalmente acertar a lâmpada da sala.

Tontura de montanha-russa: embora as taxas de atualização e a resolução tenham melhorado, muitas pessoas ainda se sentem como se estivessem em um navio durante uma tempestade após 15 minutos de jogo.

Ainda há esperança?

Apesar do êxodo de desenvolvedores e da queda nas vendas, ainda existem alguns otimistas que acreditam na RV. Empresas como Meta e Sony continuam a investir dinheiro no setor, e alguns estúdios independentes conseguiram lançar experiências divertidas e únicas.

Mas se a tecnologia não se tornar mais acessível e cómoda, a realidade virtual continuará a ser um luxo para um nicho de entusiastas e não a revolução que nos venderam.

LEIA TAMBÉM:

Obras do Metrô de Madrid revelam incrível estrutura de 200 anos atrás

Empresa canadense fabrica reator nuclear que oferece a mais poderosa fonte de energia limpa do mundo

Elecom cria a primeira bateria que carrega com movimento

Por enquanto, os desenvolvedores estão perdendo a paciência e muitos optam por investir em jogos tradicionais que lhes dão melhores resultados. A questão é: a VR será o próximo grande salto nos jogos ou entrará para a história como mais um experimento caro que nunca decolou?

O que você acha? Você ainda acredita em realidade virtual ou já mandou para o canto das memórias junto com o 3D nas televisões?