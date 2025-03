Você ainda usa fones de ouvido com fio?

Existe um novo método de hackear ou violar a privacidade dos usuários que continuam a usar fones de ouvido com fio.

A solução é mudar para qualquer dispositivo conectado por Bluetooth ou cuidar do que você está ouvindo ou falando enquanto usa fones de ouvido com fio.

O site Xataka informa sobre um novo relatório feito por uma empresa de segurança, no qual revelam que existe um método para interceptar o som reproduzido pelos alto-falantes de notebooks ou celulares Android e iPhone.

A falha de segurança não é grave quando você usa os alto-falantes do mesmo dispositivo eletrônico, mas aumenta quando você conecta o fone de ouvido pelas portas de entrada de áudio.

A reportagem diz que os fones de ouvido com fio funcionam como uma antena, algo que quem sintonizou sinais de rádio FM com o antigo aplicativo que veio no Android sabe.

Fones de ouvido com fios

Então, com esta ação o sinal é amplificado, que passa a ser detectável em um raio de 15 metros. Os hackers são capazes de capturar qualquer conversa nesse perímetro e passá-la por um programa que elimina a distorção e assim tem o conteúdo do que você ouve ou fala. Eles reconstroem um arquivo de áudio com um erro de 7,44%.

Eles usam o Periscope para configurar todo um sistema de espionagem por meio de radiação eletromagnética.

Por que isso é um problema? Alguém pode ouvir uma conversa no WhatsApp (notas de voz ou chamadas) onde lhe fornece (ou você fornece) informações confidenciais.

O relatório da empresa de segurança citada pelo referido site indica que empresas como Apple, Lenovo, Huawei, Vivo, OPPO e Dell registaram vulnerabilidades deste tipo.