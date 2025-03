Obras do Metrô de Madrid revelam incrível estrutura de 200 anos atrás

A capital da Espanha tornou-se protagonista de um dos achados arqueológicos mais marcantes de 2025 no Ocidente. Os trabalhadores do Metro de Madrid encontraram os restos do Real Canal de Manzanares, uma estrada fluvial que serviu para o transporte ibérico no século XVIII.

As autoridades de Madrid estão a realizar obras de ampliação da linha 11 do Metro. A escavação é realizada naquela que futuramente será conhecida como estação do Rio. Durante a execução das obras encontraram a estrutura do canal do rio de 200 anos atrás.

Segundo informa o Ok Diario, o Real Canal del Manzanares foi um projeto que tinha como objetivo tornar navegável o rio Manzanares, na capital espanhola.

A ideia era ligar Madrid ao rio Tejo e consequentemente ao mar para estabelecer uma rota comercial marítima com Lisboa, Portugal.

Embora a ideia de utilizar o Manzanares como via navegável tenha sido levantada durante o reinado de Felipe II, foi sob o mandato de Carlos III quando as principais obras foram realizadas.

Foi uma importante rota comercial para a coroa da Espanha durante os anos anteriores à industrialização.

Com a chegada da ferrovia caiu em desuso, mas ainda representa uma época fundamental no crescimento de Espanha. Chama a atenção que parte de sua estrutura seja encontrada justamente no momento em que está sendo construído um novo sistema de transporte para a cidade.

Na Espanha está ocorrendo uma polêmica porque há grupos científicos que querem parar as obras, por considerarem que esta descoberta é uma das mais importantes dos últimos anos, e por isso a estrutura deveria fazer parte do patrimônio histórico do país.