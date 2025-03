O telescópio Euclid criou um mapa do universo que valida o que Einstein disse

Imagem do universo tomada com o telescópio Euclid

A missão Euclid, lançada pela Agência Espacial Europeia em 2023, começou a revelar os seus primeiros dados, marcando um marco na exploração do universo. Depois de superar desafios iniciais, como o acúmulo de gelo em sua câmara, o telescópio espacial provou suas capacidades ao capturar imagens nunca antes vistas.

Apesar dos contratempos iniciais, Euclid demonstrou o seu potencial para desvendar um dos maiores mistérios do universo: a matéria escura. Com a ajuda da inteligência artificial e de milhares de voluntários, a missão está a criar um mapa detalhado da distribuição de objetos cósmicos, incluindo galáxias a 10,5 mil milhões de anos-luz de distância.

Na sua primeira fase, o Euclid detectou 26 milhões de galáxias e milhares de possíveis lentes gravitacionais, objetos raros que distorcem a luz de objetos mais distantes. Este catálogo inicial, embora represente apenas uma fração dos dados esperados, já oferece uma visão sem precedentes da estrutura e da história do universo.

A missão Euclid gera 100 GB de dados diariamente, quantidade que excede a capacidade de análise dos cientistas. Para enfrentar este desafio, foram utilizados algoritmos de inteligência artificial e a colaboração de milhares de voluntários, que ajudam a classificar e catalogar as galáxias observadas.

Um dos aspectos mais interessantes dos primeiros dados do Euclid é a detecção de 5.000 possíveis lentes gravitacionais fortes, bem como a observação de quasares brilhantes. Estes fenômenos cósmicos oferecem pistas cruciais para a compreensão da natureza da matéria escura e da energia escura, que constituem 95% do universo.

Com uma missão que se estenderá até 2030, Euclides continuará a observar o cosmos, acumular dados e revelar novos segredos do universo. Juntamente com outras missões, como o telescópio SPHEREx da NASA, Euclid promete transformar a nossa compreensão do universo escuro e responder a questões fundamentais sobre a sua origem e evolução.