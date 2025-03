Especialistas da Apple revelam que o iPhone 17 Air não terá entrada USB-C: como os dados serão transmitidos?

O lançamento da nova família iPhone parece distante no calendário da Apple. Porém, especialistas da gigante de Cupertino já começam a vazar informações sobre a nova linha de celulares, entre as quais se destaca o iPhone 17 Air.

Embora não seja o carro-chefe da marca, será novo e parece um aparelho mais acessível que os demais. Portanto, é possível que, embora não deixe a maior parte dos lucros, possa liderar o número de exemplares vendidos.

As características desta nova versão do iPhone são o que a torna marcante. Será, quando for lançado, o smartphone mais fino da história, com apenas 5 mm de espessura. Além disso, em tese será o primeiro celular da Apple a contar com um chip da mesma empresa da maçã mordida, capaz de estabelecer conexão 5G.

iPhone 17

Sem entradas

Uma análise da Applesfera relata que o iPhone 17 Air viria sem portas periféricas. Já sabíamos que ele não viria com espaço para o SIM Card tradicional, mas ninguém previa essa coisa de entrada chegando.

Isso significa que ele virá sem porta USB-C. Isso não é um desafio às obrigações que têm de cumprir na União Europeia, é que virão sem qualquer tipo de bilhetes.

Se esta informação se confirmar, podemos presumir que a Apple está trabalhando numa extensa tecnologia wireless para instalar neste modelo de iPhone. Carregar é fácil, já existem aparelhos com este tipo de “conectores” para energia.

O difícil está na transmissão de dados. “A Apple poderia expandir o MagSafe para torná-lo capaz de transferir dados além de carregar o aparelho, ou mesmo criar um novo padrão baseado em AirPlay”, relataram no referido meio.