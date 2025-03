Elecom cria a primeira bateria que carrega com movimento

A empresa japonesa Elecom revolucionou o mercado de energia portátil ao apresentar o primeiro banco de energia do mundo alimentado por uma bateria de íon de sódio. Este dispositivo inovador, denominado DE-C55L-9000, promete uma vida útil significativamente mais longa e um desempenho mais estável sob condições extremas em comparação com as tradicionais baterias de íons de lítio.

As baterias de íon de sódio funcionam de maneira semelhante às de lítio, mas com uma diferença fundamental: elas usam sódio em vez de lítio como material catódico. Esta substituição reduz a dependência de minerais escassos e caros como o lítio, o cobalto e o cobre, cuja extração gera um impacto ambiental considerável.

O banco de potência Elecom tem capacidade de 9.000 mAh, portas USB-C de 45 W e USB-A de 18 W e indicadores LED de carga. Embora seu peso de 350g seja um pouco mais pesado que modelos similares de lítio, sua capacidade de operar em uma ampla faixa de temperatura (-34°C a 50°C) o torna ideal para usuários em ambientes extremos.

Uma das principais vantagens das baterias de sódio é a sua vida útil excepcionalmente longa. Embora as baterias de lítio normalmente durem entre 500 e 1.000 ciclos de carga, a Elecom afirma que sua bateria de sódio pode atingir 5.000 ciclos, o que se traduz em até 13 anos de uso diário sem perda significativa de capacidade.

Embora a menor densidade energética das baterias de sódio represente desafios para aplicações como veículos eléctricos, o seu potencial no armazenamento estacionário de energia renovável é imenso. Estas baterias poderiam permitir uma gestão mais eficiente da eletricidade gerada por fontes solares e eólicas, abrindo caminho para um futuro energético mais limpo e sustentável.