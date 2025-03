“São corpos congelados”: revelados detalhes de sistema descoberto pelo Hubble dentro do Cinturão de Kuiper

Perto da borda do Sistema Solar, além da órbita de Netuno, fica o Cinturão de Kuiper. Esta região se destaca no mundo da astronomia por ser o ponto de encontro de milhares de asteroides que orbitam nossa massiva estrela.

Observações recentes na área, realizadas pelo Telescópio Espacial Hubble, detectaram uma estranha interação entre três rochas gigantes. Especialistas da área descreveram este evento como um sistema triplo e desde então vêm coletando dados sobre a composição de cada um dos corpos rochosos.

Uma análise do Meteored ecoa um relatório da ESA, revelando que as três rochas são “corpos gelados”. Eles são compostos de substâncias como amônia, metano e água. A distância que eles têm do Sol faz com que os elementos congelem e formem enormes rochas de gelo.

A importância do estudo destas rochas reside na sua própria origem. Existem teorias que dizem que os asteroides no Cinturão de Kuiper são produto de impactos caóticos entre duas luas ou planetas.

Porém, o fato de interagirem entre si, como neste caso do sistema triplo, revela que possivelmente são rochas formadas da mesma forma, desde o nascimento do Sol, há 4,5 bilhões de anos.

O Cinturão de Kuiper e seu sistema triplo

As rochas estão em uma área conhecida como sistema 148780 Altjira. “É provável que se trate de uma formação tripla hierárquica, na qual dois companheiros muito próximos são orbitados por um terceiro membro a uma distância maior”, informou a ESA no seu blog dedicado à investigação do Hubble.

Esta concepção artística representa um dos possíveis cenários para o sistema 148780 Altjira no Cinturão de Kuiper do sistema solar NASA, ESA, Joseph Olmsted (STScI) (richar)

Os corpos rochosos interiores capturados pelo telescópio estão demasiado próximos uns dos outros para que os radares do observatório espacial os possam distinguir.

No entanto, as observações do Hubble da órbita do objeto mais externo dos três foram usadas para determinar que o corpo central não é um único objeto esférico. Outra possibilidade que eles consideram é que o objeto interior seja um sistema de contato binário, no qual dois corpos separados chegam tão perto que se tocam.

Se as teorias iniciais forem verdadeiras, os cientistas esperam encontrar outros corpos que interajam entre si para entender muito mais sobre a formação do Sistema Solar.