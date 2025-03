Por que a União Soviética cavou um poço de 12 mil metros e abandonou o projeto?

O que há no centro da Terra? Existem dezenas de teorias e algumas contam com a aprovação da maioria da comunidade científica. Porém, nunca foi possível chegar ao local mais profundo do planeta para confirmar o material ali existente.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Já foi tentado algumas vezes e quem esteve mais perto de o conseguir foi a União Soviética. Através de um projeto de conotação científica, cavaram um poço de mais de 12 mil metros. Eles pretendiam chegar a 15 mil, mas pararam de repente e nunca explicaram o que encontraram.

O projeto recebeu o nome do poço Kola Superdeep. Começou em 1970 e foi um dos experimentos geológicos mais importantes da história.

Oficialmente, o objetivo era conhecer melhor a estrutura interna da Terra, mas as dimensões do projeto e seu sigilo geraram inúmeras teorias sobre o que realmente procuravam.

O experimento foi oficialmente liderado por membros do Ministério de Geologia da URSS e do Instituto de Pesquisa Científica de Geofísica, e o objetivo era simples: penetrar o mais fundo possível na crosta terrestre, como se esperasse encontrar algo escondido sob nossos pés.

Demorou cerca de 19 anos para atingir 12.262 metros de profundidade (recorde atual). No meio sofreram o rompimento do poço de cerca de 5.000 metros, pelo que tiveram que escavá-lo novamente para finalmente atingir o referido valor.

ANÚNCIO

Poço superprofundo de Kola

O que eles encontraram no poço Kola Superdeep?

À medida que desciam, a temperatura aumentou mais do que o esperado, ultrapassando os 180 graus Celsius, um calor tão extremo que impossibilitou o uso da tecnologia da época. Além disso, encontraram água em áreas onde se pensava ser impossível e microfósseis com 2,7 mil milhões de anos, uma descoberta que mudou a percepção da vida no passado da Terra.

Porém, como é habitual em tudo o que não conhecemos, o poço também se tornou epicentro de mitos.

Poço superprofundo de Kola

Na década de 1990, circulou uma história de que os soviéticos tinham baixado um microfone e ouvido gritos humanos, alimentando a ideia de que tinham aberto uma porta para o inferno.

LEIA TAMBÉM:

O grande passo que o SteamOS dará para dominar o mercado de consoles portáteis

Nvidia apresentou seu modelo de IA para “democratizar” a robótica humanoide

“São corpos congelados”: revelados detalhes de sistema descoberto pelo Hubble dentro do Cinturão de Kuiper

Em 2008, o projeto foi abandonado e lacrado. Os cientistas alegaram que a tecnologia não estava preparada para suportar temperaturas tão altas. Mas muitos ainda se perguntam se essa foi a verdadeira razão ou se, nas profundezas de Kola, os soviéticos descobriram algo que nunca revelaram ao mundo.