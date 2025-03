O grande passo que o SteamOS dará para dominar o mercado de consoles portáteis

O SteamOS está pronto para dar um grande salto e deixar de ser exclusivo do Steam Deck. Nos próximos meses, a Valve trará seu sistema operacional para outros consoles de PC portáteis, o que pode mudar completamente o cenário dos jogos portáteis e desferir um sério golpe para o Windows neste segmento.

SteamOS além do Steam Deck: o que sabemos

A Valve há muito sugere que o SteamOS não se limitaria ao Steam Deck. Mas agora, a confirmação é mais clara do que nunca. Nas notas do patch de visualização do SteamOS 3.7.0, apareceu uma linha que empolgou os fãs de PCs portáteis:

“Início do suporte para consoles portáteis diferentes do Steam Deck.”

Ou seja, a Valve está preparando o terreno para levar seu sistema operacional para mais dispositivos, o que permitiria que mais consoles portáteis aproveitassem uma experiência de jogo otimizada sem depender do Windows.

Lenovo Legion Go S: o primeiro passo

Um dos primeiros dispositivos a embarcar no navio SteamOS será o Lenovo Legion Go S, que já foi anunciado na CES 2025. Este modelo terá uma versão com SteamOS que será lançada no primeiro semestre do ano.

Embora seja menos potente que sua versão para Windows, também será mais barato, sendo uma opção bastante atrativa para quem busca uma experiência mais fluida e focada em jogos, sem os problemas de compatibilidade e desempenho do Windows 11 nesses dispositivos.

Por que o SteamOS é uma virada de jogo?

Os PCs portáteis para jogos sempre tiveram um problema: o Windows não foi projetado especificamente para este formato.

Ao contrário de um console tradicional, onde tudo é otimizado para hardware e software, o Windows traz consigo suas típicas atualizações inesperadas, processos desnecessários em segundo plano e um sistema que nem sempre é projetado para maximizar a eficiência da bateria de um laptop.

O SteamOS, por outro lado, foi projetado desde o início para jogos portáteis. Algumas vantagens incluem:

Maior desempenho: Por ser baseado em Linux, o SteamOS utiliza menos recursos que o Windows, permitindo melhor desempenho nos jogos.

Menor consumo de bateria: Sem processos desnecessários em segundo plano, os consoles portáteis poderiam durar mais tempo sem a necessidade de serem carregados constantemente.

Experiência mais tranquila: diga adeus aos problemas de compatibilidade de driver e configurações confusas. SteamOS foi projetado para jogos puros.

Atualizações controladas: Chega de reinicializações ou interrupções inesperadas durante o jogo.

Será este o fim do Windows em consoles portáteis?

Não completamente, mas será um duro golpe. Atualmente, a maioria dos PCs portáteis para jogos, como ROG Ally e Legion Go, usam Windows porque é a única opção viável… até agora. Com o SteamOS na equação, os usuários finalmente terão uma alternativa otimizada.

Além disso, a compatibilidade do SteamOS com hardware de terceiros significa que no futuro poderemos ver mais fabricantes adotando este sistema em seus dispositivos.

E como muitos jogadores já instalaram versões não oficiais do SteamOS em seus laptops usando ferramentas como o Bazzite, fica claro que há uma enorme demanda por um sistema mais eficiente.

Conclusão: a Valve está prestes a dominar os jogos portáteis?

A Valve está tomando uma decisão brilhante ao expandir o SteamOS. Tornar mais consoles portáteis compatíveis com o seu sistema pode se tornar o padrão da indústria e deixar o Windows como opção secundária.

Se o SteamOS conseguir oferecer uma experiência simplificada e descomplicada, é apenas uma questão de tempo até que mais marcas o adotem e se torne a melhor opção para jogos em dispositivos portáteis. A Valve já revolucionou os jogos para PC com o Steam, será esta a sua próxima grande conquista?