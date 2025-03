Nvidia apresentou seu modelo de IA para “democratizar” a robótica humanoide

A Nvidia acaba de dar um grande salto no mundo da robótica humanoide com a introdução do Isaac GROOT N1, seu modelo de inteligência artificial projetado para tornar os robôs mais inteligentes, funcionais e acessíveis a mais desenvolvedores.

Em outras palavras, a Nvidia quer que os robôs sejam mais parecidos conosco... o que é emocionante e um pouco assustador ao mesmo tempo.

Isaac GROOT N1: o cérebro por trás dos robôs humanoides

Durante o evento Nvidia GTC 2025, o CEO Jensen Huang anunciou que a era da “robótica generalista” chegou. E com o seu novo modelo de IA, os robôs serão capazes de aprender mais rapidamente, mover-se com maior precisão e realizar tarefas cada vez mais complexas.

Este modelo é baseado em um sistema duplo inspirado na cognição humana:

Sistema 1: Tome decisões rápidas, como reflexos e intuição.

Sistema 2: analise o ambiente e planeje ações com mais calma.

O resultado: robôs que pensam antes de agir, algo que muitos de nós, humanos, ainda estamos aperfeiçoando.

O que esses robôs podem fazer?

Isaac GROOT N1 promete robôs que não apenas movem objetos ou os passam de uma mão para outra, mas também aprendem tarefas mais complexas com facilidade.

De ambientes industriais a parques temáticos, a Nvidia acredita que esses robôs irão suprir a escassez global de mão de obra, o que parece ótimo... até que eles comecem a fazer isso muito bem.

Para treiná-los, a Nvidia está usando dados reais e sintéticos (porque claramente não podemos ter milhões de robôs aprendendo no mundo real e derramando café nos escritórios).

Além disso, eles desenvolveram o Newton, um mecanismo de física de código aberto criado em conjunto com o Google DeepMind e a Disney Research, projetado especificamente para o desenvolvimento de robôs.

Quando veremos esses robôs em ação?

A Nvidia já deu uma ideia do potencial de sua tecnologia com os droids BDX inspirados em Star Wars, que poderiam ser usados ​​em parques temáticos e outras experiências de entretenimento.

Estamos nos aproximando de um futuro com mordomos robóticos e assistentes mecânicos? Talvez. Mas, por enquanto, a Nvidia quer tornar a robótica humanoide mais acessível aos desenvolvedores, acelerando sua evolução.

Se tudo continuar nesse ritmo, em alguns anos poderemos pedir um café a um robô em vez de a um barista. Esperemos apenas que não tentem nos dominar antes de melhorar a qualidade do café.