Executivo da OpenAI revela fato que assusta o mundo: ChatGPT substituirá programadores antes do que se pensava

A inteligência artificial está avançando a uma velocidade avassaladora. Sistemas como o ChatGPT, da OpenAI, integram funções cada vez mais avançadas para substituir pessoas em tarefas que antes eram comuns nas áreas de trabalho.

Quase dois anos e três meses se passaram desde o lançamento deste chatbot com inteligência artificial e seu raio de ação se torna cada dia mais complexo, pois à medida que avança se parece mais com uma pessoa do que com uma máquina.

O principal objetivo dos desenvolvedores parece ser que a IA tenha uma capacidade de raciocínio igual ou superior à de um humano. Querem superar o QI de uma pessoa muito inteligente para vender sistemas automatizados para qualquer empresa que queira simplificar seus processos.

Já vimos como há empresas que substituíram completamente os seus call centers por chatbots baseados no ChatGPT da OpenAI, mas o que estamos a assistir em 2025 é o início da substituição definitiva dos programadores.

Segundo Kevin Weil, diretor de produto da OpenAI, este ano veremos como o ChatGPT é capaz de executar uma linguagem de programação superior à de qualquer especialista na área.

Surpreendentemente, as primeiras estimativas indicavam que o ChatGPT (ou qualquer outro chatbot com inteligência artificial) superaria os programadores em 2027. Porém, Weil diz que isso está muito longe, provavelmente acontecerá este ano.

“No ritmo que estamos indo, eu ficaria surpreso se fosse em 2027. Acho que este é o ano em que, pelo menos pelos parâmetros de programação competitiva, a IA superará para sempre os humanos na programação competitiva”, disse Weil, de acordo com a Computer Hoy.

Depois disso, Kevin Weil deixa uma declaração aterrorizante para os humanos: “Imagine tudo o que você poderia fazer se não precisasse ser engenheiro para criar software”, disse o executivo da OpenAI.