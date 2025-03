Bem-vindos ao lar: após 9 meses e 12 dias no espaço, astronautas estão de volta à Terra

Foram 9 meses e 12 dias no espaço, que Sunita “Suni” Williams e Bucth Wilmore tiveram que passar. Eles chegaram à Estação Espacial Internacional (ISS) na cápsula Starliner, da empresa Boeing Space, e devido a falhas no vazamento de hélio, e suposta negligência da administração anterior da NASA, ficaram presos no espaço.

Nesta terça-feira, 18 de março, às 17h57 (horário de Brasília), uma cápsula espacial da SpaceX Crew os traz de volta à Terra.

Eles partiram na tarde de segunda-feira, 17 de março, e devido à curvatura da Terra e à entrada segura na atmosfera, demoraram todas essas horas para chegar à terra firme.

O clima do leste dos Estados Unidos não permitia ao público ver a entrada no céu a olho nu. Porém, as câmeras registraram o retorno da cápsula que traz os astronautas de volta.

Agora só nos resta esperar pelas primeiras impressões de Suni e Butch sobre o encontro com os colegas. Por razões de segurança e adaptação à gravidade, ficarão alguns dias internados em ambiente clínico, tendo depois alta e regressando a casa.

Quem são Suni Williams e Butch Wilmore?

Sunita Williams: pioneira espacial

Sunita Williams nasceu em 19 de setembro de 1965 e tem raízes em Gujarat, na Índia. Ele se formou em Ciências Físicas pela Academia Naval dos Estados Unidos e obteve um Mestrado em Engenharia de Gestão pelo Florida Institute of Technology. Com uma carreira destacada na Marinha, Williams foi piloto e instrutor de helicóptero de combate. Em 2015, bateu o recorde feminino de missão mais longa no espaço, com 195 dias, feito que mais tarde seria superado pela astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

A situação está controlada (Agencias)

Butch Wilmore: um veterano de combate

Barry Eugene “Butch” Wilmore nasceu em 29 de dezembro de 1962 em Murfreesboro, Tennessee. Ele é formado em Engenharia Elétrica e mestre em Aviação pela Universidade do Tennessee. Wilmore tem vasta experiência militar, tendo servido como piloto de testes no esquadrão F/A-18 da Marinha e participado de 21 missões de combate durante a Operação Tempestade no Deserto, Escudo do Deserto e Southern Watch. Em 2009, completou a missão STS-129 a bordo do ônibus espacial Atlantis, que também tinha como destino a ISS.