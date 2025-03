Renomado ilustrador de Dragon Ball revela que a série continuará após a morte de Akira Toriyama

As expectativas e incertezas são de mil por cento sobre a continuidade de Dragon Ball. O mangá está em um hiato desde abril de 2024 e ninguém sabe confirmar quando as aventuras retornarão, após a morte de Akira Toriyama.

A mesma coisa acontece com os animes. Dragon Ball Daima foi concluído enquanto Akira Toriyama ainda estava vivo e foi ao ar alguns meses depois, para que a série coincidisse com o 40º aniversário da primeira publicação do mangá.

No entanto, agora que acabou, a incerteza toma conta dos fãs. Os produtores afirmaram que há vontade de continuar, mas ninguém consegue confirmar uma segunda temporada da série.

Dragon Ball Daima Captura de tela

No meio de todo esse acúmulo de emoções, aparecem declarações de Chikashi Kubota, renomado animador de filmes como Dragon Ball Super: Broly. O famoso ilustrador, também conhecido pelo seu trabalho em One Piece, garante que o trabalho de Akira Toriyama continuará, apesar da morte do mangaká japonês.

As declarações de Kubota foram feitas na convenção Made in Asia, em Bruxelas, informa o site Kudasai.

Um dos participantes do evento perguntou se ele gostaria de animar algum evento de Dragon Ball que nunca apareceu na série, como o processo de conquista do Super Saiyan 3 por Goku, ou a história completa da vida de Bardock.

Goku Super Saiyajin 3

“Para ser sincero, nunca pensei muito sobre isso, por isso não tenho uma resposta que corresponda às expectativas. No entanto, em relação a esta abordagem, considerando que Toriyama-sensei infelizmente faleceu e que Dragon Ball continuará, talvez haja ideias para animar episódios que nunca receberam muita atenção. Poderia ser uma ideia interessante”, disse Chikashi Kubota.

A princípio, a frase passa despercebida, mas afirma claramente (talvez com informações) que a série continuará por alguma empresa que não confirmou.