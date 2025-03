Quem são Sunita Williams e Butch Wilmore: os astronautas presos na ISS há 9 meses que já têm data de retorno

Eles partiram em 5 de junho de 2024 com a promessa de passar oito dias na Estação Espacial Internacional (ISS) da NASA e depois retornar à terra firme. Um vazamento de hélio em uma das escotilhas da cápsula Starliner, fabricada pela Boeing Space, fez com que permanecessem por mais de 9 meses. Conheça a história de Sunita “Suni” Williams e Bucth Wilmore, os astronautas presos no espaço.

O tempo total que leva é de 9 meses e 11 dias. Felizmente, eles já têm data de retorno, já que a missão Crew-10 da SpaceX e da NASA chegou neste domingo com uma nova tripulação. Eles viajaram com dois assentos vazios, para que Suni e Butch pudessem retornar.

Segundo informa a DW, os astronautas devem iniciar o retorno para casa nesta terça-feira, 18 de março, mas isso ainda não foi confirmado por fontes oficiais.

Quem são Suni Williams e Butch Wilmore

Sunita Williams: pioneira espacial

Sunita Williams nasceu em 19 de setembro de 1965 e tem raízes em Gujarat, na Índia. Ela se formou em Ciências Físicas pela Academia Naval dos Estados Unidos e obteve um Mestrado em Engenharia de Gestão pelo Florida Institute of Technology. Com uma carreira destacada na Marinha, Williams foi piloto e instrutor de helicóptero de combate. Em 2015, bateu o recorde feminino de missão mais longa no espaço, com 195 dias, feito que mais tarde seria superado pela astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

Butch Wilmore: um veterano de combate

Barry Eugene “Butch” Wilmore nasceu em 29 de dezembro de 1962 em Murfreesboro, Tennessee. Ele é formado em Engenharia Elétrica e mestre em Aviação pela Universidade do Tennessee. Wilmore tem vasta experiência militar, tendo servido como piloto de testes no esquadrão F/A-18 da Marinha e participado de 21 missões de combate durante a Operação Tempestade no Deserto, Escudo do Deserto e Southern Watch. Em 2009, completou a missão STS-129 a bordo do ônibus espacial Atlantis, que também tinha como destino a ISS.