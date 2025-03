O ultimato da União Europeia à Apple: multa de US$ 40 bilhões se não ajustar os detalhes do iPhone

A União Europeia reviveu um antigo conflito que continua com a Apple, devido a alegadas práticas monopolistas da gigante de Cupertino. O bloco governamental do velho continente vem implementando regulamentações no mercado de tecnologia há anos, com a Lei dos Mercados Digitais (DMA) e os criadores do iPhone se ajustando a todas as suas exigências.

No entanto, através do DMA, a Europa ameaça uma multa de 40 mil milhões de dólares se não fizer novos ajustamentos nas suas práticas comerciais.

O que diz o bloco europeu sobre isto? Segundo a Applesfera, o que estão investigando é se a Apple está cumprindo os requisitos de interoperabilidade exigidos pelo DMA.

O que isso significa? Uma das principais críticas centra-se na aparente limitação do acesso de desenvolvedores terceirizados aos principais recursos do iOS. Empresas como a Meta levantaram preocupações sobre a falta de ferramentas para tornar seus serviços totalmente compatíveis com dispositivos Apple, como o Apple Watch.

Ecossistema Apple App Store da Apple (James Yarema-unsplash)

Outro ponto em discussão é a necessidade de garantir maior equidade no ecossistema de aplicações. Historicamente, a Apple impôs restrições aos desenvolvedores que desejam distribuir seus aplicativos fora da App Store, o que gerou acusações de monopólio. Com a aplicação do DMA, a UE exige que a empresa facilite a instalação de software de terceiros sem barreiras artificiais.

Eles exigem que a App Store seja eliminada como aplicativo nativo, para que cada usuário decida qual serviço do programa deseja utilizar na instalação do celular.

Embora as multas possam ser exorbitantes, os especialistas sugerem que as sanções iniciais serão moderadas. A prioridade da UE não é punir imediatamente a Apple, mas fazer com que a empresa se adapte às novas regras do jogo.

No entanto, se a empresa persistir em desafiar os regulamentos, as penalidades poderão aumentar rapidamente.