As cinco novas tecnologias mais relevantes dos últimos 20 anos

O tempo voa quando a tecnologia se move mais rápido do que o nosso WiFi em um dia ruim. Há 20 anos, estávamos agitados no MSN, assistindo vídeos pixelados no YouTube, e se quiséssemos assistir a uma série completa, o download demorava uma eternidade.

Agora temos inteligência artificial gerando histórias, carros que quase dirigem sozinhos e até geladeiras que te dão bronca se você comer demais.

Nesse contexto, apresentamos as 5 tecnologias mais revolucionárias dos últimos 20 anos, aquelas que mudaram o mundo e, em alguns casos, também a nossa capacidade de concentração.

1. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina – O Cérebro Digital

Desde quando você está nos espionando...? Quero dizer, isso nos ajuda?

A inteligência artificial já existe há muito tempo, mas foi só em 2005 que ela começou a aprender coisas por conta própria. Em 2012, a IA tornou-se ainda mais inteligente graças ao aprendizado profundo e, em 2022, o ChatGPT nos mostrou que um robô poderia escrever redações melhor do que nós.

Por que ele é a estrela do momento?

Ele responde às suas perguntas em segundos (embora às vezes ele invente coisas).

Ele recomenda o que assistir na Netflix... mesmo que continue sugerindo as séries que você ignora há meses.

Ele dirige carros, escreve textos, edita fotos e pode até falar como sua avó se você pedir.

Facilitou a nossa vida, mas também gerou uma crise existencial coletiva: ainda teremos empregos dentro de 10 anos ou seremos substituídos por uma IA com senso de humor?

2. Internet das Coisas (IoT) – A Casa que Julga você

Desde quando os eletrodomésticos são mais inteligentes que você?

Em 2008, a internet deixou de ser apenas para computadores e celulares, e de repente tudo começou a se conectar: ​​relógios, luzes, geladeiras, câmeras de segurança... até banheiros.

Por que é tão legal (e assustador)?

Você pode apagar as luzes da cama sem se levantar.

Um palestrante responde quando você pergunta coisas como “quanto tempo leva para cozinhar um ovo?”

Sua geladeira lembra que você comprou alface há um mês e já parece um experimento científico.

Deu-nos casas inteligentes, mas também fez com que uma falha no WiFi nos fizesse sentir como se estivéssemos de volta à Idade da Pedra.

3. Computação Quântica – Magia para Nerds

Desde quando os computadores brincam com a realidade?

Em 2019, o Google anunciou que havia alcançado a “supremacia quântica”, o que significa que seu computador quântico resolveu em segundos um problema que levaria milhares de anos para um computador normal.

Por que isso importa?

Poderia tornar os cálculos mais complicados do universo muito fáceis.

Levaria a inteligência artificial de incrível a fora deste mundo.

Possivelmente hackear todas as nossas senhas em segundos, mas são detalhes.

Ainda não sabemos como funciona, mas quando funcionar, certamente mudará o mundo enquanto continuamos a nos perguntar por que a torradeira ainda não tosta uniformemente.

4. Energias Renováveis ​​e Baterias – O Poder do Futuro

Desde quando o sol é a melhor bateria?

Desde 2005, as energias renováveis ​​passaram de uma boa ideia a uma realidade prática. Os carros elétricos já não são uma coisa do futuro e a Tesla transformou os carros verdes num símbolo de status.

Por que isso é importante?

A energia solar e eólica estão a tornar-nos menos dependentes dos combustíveis fósseis.

As baterias melhoraram, mas ainda estamos esperando por uma que faça nosso celular durar mais de um dia sem recarregar.

Cada vez mais pessoas estão mudando para carros elétricos, mas todos nós ainda temos a mesma questão: onde é que os ligamos?

5. Impressão 3D e Biotecnologia – Das próteses aos órgãos impressos

Desde quando podemos imprimir coisas que não sejam folhas?

Desde 2010, a impressão 3D revolucionou a fabricação e a medicina. Agora tudo pode ser impresso, desde peças de automóveis até próteses humanas e, no futuro, até órgãos prontos para transplantes.

Por que é tão revolucionário?

Você pode imprimir peças de reposição para itens que não são mais fabricados.

Os médicos podem criar próteses personalizadas a baixo custo.

No futuro, poderemos imprimir corações e rins, o que parece ficção científica, mas é real.

Está mudando a medicina e a indústria, mas também gerou uma febre de gente imprimindo estatuetas de anime como se não houvesse amanhã.

A tecnologia não para

Nos últimos 20 anos, deixamos de assistir ao YouTube em 240p e passamos a viver em um mundo onde a IA escreve livros e as casas ficam irritadas se você deixar a luz acesa. E isto é apenas o começo.

Qual dessas tecnologias mais impressionou você? Você acha que estamos caminhando para um futuro brilhante ou onde uma torradeira com WiFi governará o mundo?