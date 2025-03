20 momentos que quebraram a internet nos últimos 20 anos

Rick Astley em 'Never gonna give you up'

A Internet presenciou momentos que nos fizeram rir, chorar, discutir e ficar obcecados por memes. De vídeos virais a acontecimentos históricos, aqui estão os 20 momentos que paralisaram o mundo digital nos últimos 20 anos.

1. O nascimento do YouTube (2005)

Antes do YouTube, assistir vídeos na internet era como baixar um arquivo em 2003: uma eternidade de espera. Desde então, tornou-se a maior biblioteca de entretenimento e tutoriais do mundo.

2. O iPhone muda o jogo (2007)

Steve Jobs apareceu com um telefone e disse: “Isso vai mudar tudo”, e cara, ele fez isso. Ficamos viciados em telas e no “você pode me passar o carregador?” Tornou-se um ritual social.

3. Kanye West interrompe Taylor Swift (2009)

Kanye subiu ao palco do MTV Video Music Awards e deixou escapar: “Vou deixar você terminar, mas Beyoncé teve um dos melhores vídeos de todos os tempos”. O resto é história e memes intermináveis.

4. “Never Gonna Give You Up” e o nascimento de Rickroll (2007)

Um dia, alguém decidiu vasculhar a Internet com o vídeo de Rick Astley. Agora, toda vez que você clica em um link suspeito, você corre o risco de ser enganado.

5. “Gangnam Style” domina o mundo (2012)

PSY nos fez dançar com um cavalo invisível e quebrou o YouTube ao se tornar o primeiro vídeo a ultrapassar 1 bilhão de visualizações.

6. O Harlem Shake (2013)

Uma batida, 15 segundos de normalidade e depois caos absoluto com pessoas dançando fantasiadas. Fizemos isso no escritório, na escola, em casa... e ainda não sabemos por quê.

7. O vestido é azul e preto ou branco e dourado? (2015)

Esse vestido destruiu amizades, dividiu famílias e nos fez duvidar da nossa própria percepção.

8. WhatsApp revoluciona mensagens (2009)

Antes do WhatsApp, o envio de mensagens era caro e limitado. O aplicativo chegou e mudou para sempre a forma como nos comunicamos, para melhor… ou para o inferno para os grupos familiares.

9. Pokémon GO transforma o mundo em um ginásio Pokémon (2016)

De repente, estávamos todos na rua pegando Pikachus e arriscando atravessar estradas sem olhar.

10. Leonardo DiCaprio ganha seu primeiro Oscar (2016)

Depois de anos vendo-o perder, a internet explodiu de felicidade quando ele finalmente venceu por ‘The Revenant’.

11. Elon Musk compra o Twitter e o caos começa (2022)

Um dia, Elon Musk decidiu que o Twitter seria dele e começou a fazer alterações como se fosse o seu simulador pessoal.

12. My Chemical Romance retorna e os emos revivem (2019)

Todos os emos aposentados tiraram seus delineadores e jaquetas pretas para dar as boas-vindas à banda que marcou uma geração.

13. Will Smith dá um tapa em Chris Rock (2022)

Estávamos assistindo ao Oscar em silêncio até que Will Smith decidiu reiniciar Chris Rock ao vivo.

14. Homem-Aranha: No Way Home confirma o multiverso (2021)

Três Homem-Aranhas juntos em um filme… e milhões de gritos nos cinemas.

15. A quarentena global e o boom dos memes (2020)

Quando o mundo entrou em confinamento, a internet se tornou nossa única fonte de entretenimento e nos deu os melhores memes de todos os tempos.

16. Shakira e J.Lo quebram o Super Bowl (2020)

Um show icônico com Bad Bunny, Shakira movendo os quadris e J.Lo no modo rainha, nos lembrou quem manda no palco.

17. The Last of Us Part II divide os jogadores (2020)

Um dos jogos mais esperados e polêmicos, que gerou mais discussões do que um grupo político de WhatsApp.

18. O final de Attack on Titan nos destrói (2023)

Um dos animes mais épicos encerrou sua história nos deixando com o coração partido e querendo terapia.

19. A IA do ChatGPT nos deixa sem palavras (2023)

De repente, uma inteligência artificial poderia escrever ensaios, fazer piadas e até nos dar terapia.

20. WhatsApp cai no mundo e as pessoas entram em pânico (2021)

Por algumas horas, ninguém conseguiu enviar memes ou discutir em grupos familiares. Alguns até baixaram o Telegram por desespero.

Internet nunca dorme

De canções virais a acontecimentos históricos, a Internet tem sido o lugar onde vivemos momentos inesquecíveis. E se vimos tanta coisa em 20 anos, imagine o que nos espera nas próximas duas décadas.

Qual desses momentos você viveu em tempo real? Qual deles fez você gritar mais alto? Deixe comigo nos comentários... ou em um meme.