X usará o sistema de moderação Meta: serão adicionadas notas da comunidade

A Meta, empresa de Mark Zuckerberg dona do Facebook, Instagram e Threads, anunciou a implementação do sistema de notas da comunidade em todas as suas redes sociais desde 18 de março, permitindo aos usuários adicionar contexto a postagens potencialmente enganosas, assim como acontece no X.

Este sistema permitirá aos usuários adicionar esclarecimentos e contexto às postagens que possam conter informações errôneas ou enganosas. Essas notas serão exibidas logo abaixo das postagens polêmicas, com o objetivo de evitar a disseminação de desinformação nas plataformas Meta.

Em vez de desenvolver um sistema do zero, a Meta optou por usar o algoritmo de notas da comunidade do X como base para sua própria implementação. A empresa destaca que o algoritmo X é de código aberto, o que facilita sua adaptação e utilização em outras plataformas.

Meta informou que aproximadamente 200.000 pessoas nos Estados Unidos se inscreveram para participar como colaboradores no sistema de notas da comunidade. Para serem elegíveis, os colaboradores devem ter mais de 18 anos, ter contas com mais de seis meses e atender aos requisitos de verificação de identidade.

As notas da comunidade serão limitadas a 500 caracteres e deverão incluir links de apoio para as informações fornecidas. Inicialmente, estarão disponíveis em seis idiomas, incluindo inglês, espanhol e chinês.

Com a implementação deste sistema, a Meta procura melhorar a integridade da informação nas suas plataformas e combater a propagação de desinformação. A empresa espera que as notas da comunidade forneçam um contexto valioso aos usuários e lhes permitam tomar decisões informadas sobre o conteúdo que consomem.