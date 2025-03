Google Mensagens seguirá os passos do WhatsApp e adicionará nova função

O Google continua ajustando seu aplicativo de mensagens e, se os vazamentos estiverem corretos, poderá em breve lançar um recurso que tornará a participação em bate-papos em grupo mais fácil do que nunca. Resumindo, poderíamos estar vendo algo muito parecido com o que o WhatsApp já permite: entrar em um grupo através de um link de convite.

Uma olhada na pista escondida

Os detetives de tecnologia da Android Authority estão investigando a versão beta do Google Mensagens e encontraram uma linha de código bastante reveladora: “inscreva-se via link”. Embora ainda não esteja habilitado, a mera existência desta linha sugere que o Google está trabalhando no recurso.

Atualmente, o Google Mensagens só permite adicionar novos membros manualmente, o que pode ser uma dor, especialmente em grupos grandes. Caso o sistema de links seja confirmado, bastaria compartilhar um link para que qualquer interessado possa entrar no chat sem tantas complicações.

Uma melhoria necessária para o Google Mensagens

Embora o Google Mensagens tenha recebido diversas melhorias nos últimos meses, ele ainda apresenta algumas deficiências em relação aos seus rivais. Em janeiro, o aplicativo corrigiu um incômodo na organização de contatos e adicionou a capacidade de enviar mensagens RCS para você mesmo, um recurso útil para lembretes ou notas pessoais.

No entanto, nem tudo foi perfeito. Há poucos dias, usuários relataram no Reddit problemas com a qualidade e velocidade de download de fotos e vídeos no aplicativo.

O Google reagiu rapidamente com uma atualização que, segundo eles, melhoraria significativamente a experiência multimídia, embora tenha convidado os usuários a continuarem relatando problemas caso persistissem.

Quando esse recurso chegará?

Por enquanto, o Google não confirmou nada oficialmente, portanto não há uma data exata para a possível chegada de links de convite nos chats em grupo. Mas se levarmos em conta o padrão de atualizações recentes, não seria incomum ver esse recurso ativado nas próximas semanas ou meses.

Enquanto isso, temos que esperar para ver se o Google consegue acompanhar o WhatsApp e outros aplicativos de mensagens nesse aspecto.

Se os links dos grupos chegarem ao Google Mensagens, a experiência do usuário poderá se tornar muito mais fluida e acessível, principalmente para quem depende do app para sua comunicação diária.