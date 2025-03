Este alimento pode ser a chave para promover a gentileza, diz estudo

Se você cresceu ouvindo sua mãe dizer que peixe é “bom para a memória”, prepare-se porque a ciência tem uma surpresa: além de deixá-lo mais inteligente, ele também pode deixá-lo mais descolado. Sim, exatamente como você leu.

ANÚNCIO

Um novo estudo sugere que comer frutos do mar regularmente pode transformar as crianças em pessoas mais gentis, generosas e atenciosas.

Então, se você quer que seus filhos sejam mais amigáveis ​​na escola (ou simplesmente parem de brigar pelo último biscoito), talvez seja hora de adicionar um pouco mais de peixe ao cardápio.

Crianças mais amigáveis ​​graças ao peixe (mas não ao sushi caro, não se preocupe)

Pesquisadores da Universidade de Bristol analisaram mais de 8.000 crianças e descobriram que aquelas que comiam pelo menos duas porções de frutos do mar por semana tinham significativamente mais probabilidade de ajudar os outros, compartilhar seus pertences e, em geral, ficar menos mal-humoradas.

Em contraste, crianças que não comiam peixe tinham 35% mais probabilidade de serem menos pró-sociais aos 7 anos, e esse número subiu para 43% aos 9 anos. Resumindo: sem peixes, mais chances de birras e menos chance de eles compartilharem seus brinquedos.

Ômega-3: O verdadeiro superpoder por trás desse fenômeno

O segredo parece estar nos ácidos graxos ômega-3, especialmente DHA e EPA, que ajudam os neurônios do cérebro a se comunicarem melhor. Eles não apenas melhoram a memória e a concentração, mas também influenciam a empatia, a regulação emocional e a paciência.

Você quer que seu filho pare de perder a calma quando a bateria do iPad acabar? Talvez alguns bons tacos de peixe possam ajudar.

ANÚNCIO

Mas… e o QI?

Curiosamente, embora as crianças que comiam mais frutos do mar fossem mais sociáveis, o estudo não encontrou nenhuma relação direta com o QI. Ou seja, o peixe não necessariamente o torna mais inteligente, mas o torna mais agradável.

E sejamos honestos, às vezes ser legal te leva mais longe do que ser um gênio.

Como fazer as crianças comerem mais peixe sem drama

Se seus filhos ficarem com cara de horror quando ouvirem “peixe”, aqui estão algumas ideias para enganá-los — quero dizer, motivá-los:

Palitos de Peixe Caseiros: São fáceis de fazer e têm gosto de nuggets (mas com superpoderes).

Tacos de peixe: se tiverem molho e forem comidos com as mãos, você tem um vencedor.

Macarrão com salmão: se você adicionar queijo, eles nem vão perceber que é peixe.

Atum em sanduíches ou saladas: fácil, rápido e não requer cozimento.

Então agora você sabe. Talvez o segredo para um mundo com menos birras e mais abraços esteja nos peixes. Sua mãe estava certa novamente.