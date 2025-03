Telescópio espacial Hubble descobre três rochas estranhas interagindo entre si dentro do Sistema Solar

Impressão artística de um Objeto do Cinturão de Kuiper (KBO), localizado na borda externa do nosso sistema solar, a uma distância impressionante de 4 bilhões de milhas do sol.

Uma missão científica descobriu um comportamento estranho que está sendo registrado no imenso, estranho e pouco explorado Cinturão de Kuiper. Esta região, parte do Sistema Solar que habitamos, é a zona de trânsito de mais de 33 mil asteroides. Algumas são pequenas, outras grandes, mas descobertas recentes mostram que três em particular interagem entre si, assim como a Lua faz com a Terra.

Os dados foram capturados pelo Telescópio Espacial Hubble da ESA/NASA. O relatório, completo com imagens ilustrativas, está publicado no site da Agência Espacial Europeia.

Este evento é identificado dentro de uma área conhecida como sistema Altjira 148780. “Esta é provavelmente uma formação hierárquica tripla, onde dois companheiros muito próximos são orbitados por um terceiro membro a uma distância maior”, relatou a ESA em seu blog dedicado à pesquisa do Hubble.

Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA

Os corpos rochosos internos fotografados pelo telescópio estão muito próximos uns dos outros para que os radares do observatório espacial os diferenciem.

Entretanto, observações do Hubble da órbita do mais externo dos três objetos foram usadas para determinar que o corpo central não é um único objeto esférico. Outra possibilidade que eles estão considerando é que o objeto interior seja um sistema de contato binário, no qual dois corpos separados chegam tão perto que se tocam.

Outra ideia é que o corpo central seja estranhamente plano, como uma panqueca. Dos 40 objetos binários identificados no Cinturão de Kuiper, outro sistema, Lempo, foi considerado triplo.

O sistema Altjira fica nos confins do sistema solar, a 6 bilhões de quilômetros de distância, ou 44 vezes a distância da Terra ao Sol. Neste conceito artístico, nosso Sol está na constelação de Sagitário, com a Via Láctea ao fundo. A estrela vermelha brilhante Antares aparece no centro superior. A poeira no plano do nosso sistema solar brilha como luz zodiacal.