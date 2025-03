Elon Musk, Mark Zuckerberg e Bill Gates concordam em algo pela primeira vez em muito tempo: o celular vai desaparecer

Se há algo que caracteriza os homens mais ricos e poderosos do mundo, é o ego. Cada um afirma ter uma visão dos negócios e da vida em geral que geralmente é bem distante daquela de seus concorrentes ou rivais. No entanto, há uma situação em que nomes como Elon Musk, Mark Zuckerberg e Elon Musk coincidem, mesmo que eles não saibam: os dias do celular estão contados e é apenas uma questão de tempo até que ele desapareça.

Embora esses três nomes sempre tentem não falar muito um sobre o outro, quando o fazem, às vezes eles tendem a despertar alguma raiva, e parecem concordar na questão do desaparecimento dos celulares.

Mark Zuckerberg vem declarando há quase um ano que os celulares deixarão de existir. “Chegará um ponto em que seu smartphone estará mais no seu bolso do que fora dele, acredito que isso acontecerá durante a década de 2030 e, embora você consiga fazer a tarefa de forma mais completa ou melhor com seu telefone, os usuários optarão pela conveniência dos óculos para fazê-lo”, disse ‘Zuck’.

Meta Quest Pro META

“Em 10 anos, muitas pessoas não carregarão mais seus celulares, elas usarão seus óculos para tudo. “Eles se tornarão a próxima grande plataforma de computação”, disse o CEO da Meta e criador do Facebook.

Os Meta Quest Pro, óculos projetados por sua empresa, são a alternativa que Mark Zuckerberg propõe para substituir os celulares.

O de Elon Musk é mais avançado

No entanto, existe uma alternativa muito mais avançada e é a apresentada por Elon Musk. O CEO de empresas como SpaceX, Tesla Motors e X (uma rede social anteriormente chamada Twitter) diz que os chips cerebrais nos quais a Neuralink está trabalhando são os que substituirão os celulares.

Um pequeno cartão, instalado em seu órgão pensante, lhe dará a capacidade de controlar qualquer dispositivo simplesmente com seus pensamentos. Você não precisaria tocar ou segurar um dispositivo com as mãos para poder manipulá-lo.

Neuralink, de Elon Musk, espere implantar chips en cerebros humanos a mediados del 2023 87 / 5,000 Neuralink de Elon Musk espera implantar chips em cérebros humanos até meados de 2023 Foto: Neuralink

O chip cerebral já foi testado com sucesso em Noland Arbaugh, um americano de 29 anos que sofreu um acidente de mergulho e ficou tetraplégico há nove anos.

O que Bill Gates diz?

Se você achava que Elon venceu ‘Zuck’, Bill parece ter saído vitorioso nas apostas sobre os aparelhos que vão substituir os celulares.

De acordo com uma reportagem da Infobae, Gates afirma que tatuagens inteligentes substituirão smartphones em um futuro não muito distante.

É uma tinta especial que vem com nanotubos e sensores biométricos por meio dos quais informações podem ser transmitidas e processadas. Há um número considerável de empresas de tecnologia trabalhando em projetos como esse.