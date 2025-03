Telescópios da NASA capturam o momento em que uma estrela destrói um planeta a 650 anos-luz da Terra

Por cerca de quatro décadas, os dispositivos da NASA têm capturado sinais de raios X com uma energia intensa e incomum, para a qual não conseguem dar nenhuma explicação.

ANÚNCIO

No entanto, conforme explicado em seu blog oficial, os cientistas interpretaram alguns dos dados e chegaram à conclusão de que o que registraram é uma estrela destruindo lentamente um planeta que chegou muito perto de sua zona de força gravitacional.

Os dados vêm de uma região conhecida como Nebulosa Hélice, uma área que abriga uma estrela classificada como anã branca, a cerca de 650 anos-luz da Terra.

Cientistas dizem que esta estrela, cientificamente chamada de WD 2226-210, é semelhante em tamanho e idade ao Sol, mas perdeu suas camadas externas e, portanto, ejeta uma quantidade maior de energia para o espaço próximo.

LEIA TAMBÉM: Esses celulares poderão ter internet gratuita a partir de julho de 2025 graças à Starlink e Elon Musk

A imagem abaixo é uma composição de dados do Telescópio de Raios X Chandra, dados de luz óptica do Hubble (laranja, azul claro), dados infravermelhos do ESO (dourado, azul escuro) e dados ultravioleta do GALEX (violeta).

O Telescópio de Raios X Chandra da NASA é capaz de fornecer dados que sugerem que é uma anã branca destruindo um planeta próximo.

ANÚNCIO

Imagen de Nebulosa de la Hélice - NASA

Cientistas determinam que o planeta destruído tem atualmente o tamanho de Netuno (três vezes maior que a Terra). Estava em uma órbita muito próxima da estrela.

Eles vêm registrando dados dessa situação desde 1980, então ela provavelmente era maior, talvez tão gigante quanto Júpiter.

“O planeta sitiado pode ter estado inicialmente a uma distância considerável da anã branca, mas depois migrou para dentro ao interagir com a gravidade de outros planetas no sistema. Quando chegou perto o suficiente da anã branca, a gravidade da estrela teria destruído parcial ou completamente o planeta”, explicou a NASA em seu blog oficial.