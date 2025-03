Rayssa Leal vira personagem jogável em Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

O trailer de lançamento do jogo Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 surpreendeu aos fãs do skate e, em especial, aos fãs da skatista brasileira e medalhista olímpica Rayssa Leal. Nas imagens divulgadas do jogo, a Fadinha aparece pela primeira vez como personagem jogável.

Além da brasileira, o game conta com uma lista de lendas do skate, começando pelo próprio Tony Hawk, que trabalhou em colaboração com a Activision e a Iron Galaxy Studios durante o desenvolvimento do game.

Também estão entre os personagens jogáveis nomes como: Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg, Bob Burnquist, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright e Yuto Horigome.

Acesso antecipado na pre-order

Disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 começa de onde o game Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 parou.

Trazendo a icônica trilha sonora da franquia, o jogo promete envolver os players no universo do skate, sem deixar de lado as músicas e cenas que fazem parte da cultura moderna do skate. Outra novidade é a possibilidade de jogar no modo multiplayer online cross-plataforma para até oito jogadores.

Quem fizer a pre-order das edições Digital Deluxe ou de Colecionador terá acesso antecipado ao jogo completo três dias antes, a partir de 8 de julho. Além disso, a Edição Digital Deluxe oferece conteúdo exclusivo, que inclui os personagens Doom Slayer e Revenant, decks de skate no jogo, itens para criação de personagem e mais. A Edição de Colecionador inclui tudo o que está na Edição Digital Deluxe, bem como um deck de skate da marca Birdhouse®, de edição limitada e em tamanho real, com um autógrafo de Tony Hawk impresso.