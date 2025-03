Pokémon GO na gamescom latam 2025: Evento contará com credenciais colecionáveis temáticas da franquia

Está chegando a hora dos fãs de games se reunirem na gamescom latam 2025. Um dos eventos mais aguardados do calendário dos gamers brasileiros acontece entre os dias 1º e 4 de maio no Distrito Anhembi, em São Paulo. Na edição deste ano o game Pokémon GO ocupará uma posição de destaque e celebração dentro do evento.

Além de ter a já conhecia estrutura para eventos presenciais, com carregadores de celular e áreas temáticas para fotos, a Área Pokémon também contará com a presença de Professores Pokémon e atividades diferenciadas para todas as idades.

Durante o evento, os jogadores também poderão batalhar contra membros da Equipe GO Rocket, que estarão prontos para desafiar os visitantes em batalhas eletrizantes no game.

Caso você prefira aproveitar e viver o momento dentro do jogo, os jogadores poderão realizar atividades especiais, e exclusivas, que acontecerão dentro do pavilhão de exposições da gamescom.

Credenciais especiais e colecionáveis

Indo além das experiências com o jogo, a gamescom latam 2025 contará também com a presença do Diretor Sênior de Pokémon GO, Michael Steranka, que vem à América Latina pela primeira vez para realizar uma apresentação sobre o desenvolvimento do game e suas novidades para 2025. Ele também promete trazer algumas surpresas especiais para os fãs brasileiros.

E para celebrar a presença de Pokémon no evento, e dar um gostinho sobre o que vem por aí, a gamescom 2025 terá uma ação inédita. O evento contará com credenciais especiais e colecionáveis com a temática da franquia, que é uma das grandes paixões do universo gamer.

Até o momento, spoilers das artes das credenciais ainda não foram divulgados, mas seguimos aguardando por mais novidades.