Descoberta arqueológica de 1.800 anos pode reescrever a história da queda da Roma antiga

O colapso do Império Romano começou no início do século III d.C. Diferentes cidades que respondiam ao imperador no poder começaram a enfrentar problemas de inflação, depressão econômica, invasões de forças bávaras e o constante aparecimento de pragas.

Em meio a todo esse caos, surgiu uma nova descoberta arqueológica sobre uma região que, apesar de estar no centro da Itália, conseguiu prosperar e manter o padrão de vida ao qual seus habitantes estavam acostumados.

Arqueólogos da Universidade de Cambridge passaram cerca de 13 anos escavando o que antes era conhecido como a cidade de Interamna Lineras, uma antiga colônia romana.

A Interamna Lirenas foi fundada em 312 a.C. e, graças à sua localização estratégica entre os rios Liri e Spalla Bassa, desempenhou um papel fundamental nas rotas comerciais da região.

Embora até recentemente fosse considerada uma cidade sem grande importância dentro do Império, escavações demonstraram completamente o oposto. Descobertas notáveis ​​incluem um teatro coberto com mármore exótico, um porto fluvial com armazéns comerciais e três complexos de banhos termais.

Os arqueólogos responsáveis ​​por esta escavação ficaram impressionados com a estrutura de uma grande piscina cercada por um pórtico, datada entre os séculos III e IV d.C.

Vista de la excavación de Interamna Lirenas desde arriba y desde el Norte. Fotografía tomada en septiembre de 2023. En el centro se pueden observar los restos del teatro, con los restos de la basílica detrás. ALESSANDRO LAUNARO (Sebastian Carrasco)

A importância dos achados em Interamna Lirenas

Essas descobertas sugerem que a cidade manteve uma atividade econômica e social muito mais estável do que se pensava, resistindo ao declínio que afetou outras cidades do mesmo período.

Além disso, sua infraestrutura indica que ela não apenas sobreviveu, mas evoluiu ao longo do tempo, adaptando-se às mudanças econômicas do Império.

Os arqueólogos de Cambridge enfatizam a importância dessas descobertas, pois elas nos permitem repensar a narrativa tradicional sobre a queda de Roma. Em vez de um colapso uniforme, os dados sugerem um processo muito mais diverso e matizado, onde algumas cidades conseguiram manter seu esplendor mesmo em tempos complexos de crise.