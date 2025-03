Esses celulares poderão ter internet gratuita a partir de julho de 2025 graças à Starlink e Elon Musk

A partir de julho de 2025, como parte de uma fase de testes, alguns celulares poderão se conectar gratuitamente à rede Starlink, o serviço de internet via satélite da SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk.

ANÚNCIO

A nova funcionalidade da Starlink permitirá que certos usuários enviem mensagens de texto, compartilhem sua localização e até mesmo entrem em contato com serviços de emergência, tudo isso sem depender de torres de celular, pois é um serviço via satélite.

A implementação do Starlink em dispositivos móveis marcará um antes e um depois nas comunicações, especialmente em áreas onde a infraestrutura de telecomunicações é precária. No entanto, é importante observar que a compatibilidade dependerá do modelo do telefone e da versão do software instalado.

Inicialmente, a conectividade gratuita Starlink estará disponível em modelos selecionados das principais marcas de celulares. Isso inclui o iPhone 14 e versões posteriores da Apple, o Pixel 9 e suas variantes do Google, modelos da Motorola lançados a partir de 2024 e alguns modelos da Samsung.

Para acessar a rede Starlink gratuitamente, os usuários devem se registrar no site oficial do serviço, selecionar um plano de serviço, ter o hardware apropriado (roteador Gen 3 ou Mini) e instalá-lo corretamente em um espaço ao ar livre com vista clara para o céu. Além disso, eles terão que usar o aplicativo Starlink para otimizar a conexão.

Atualmente, o serviço móvel Starlink está habilitado em fase de testes em alguns países, como Estados Unidos, Chile e Peru. Espera-se que a cobertura se expanda globalmente nos próximos anos, assim que a fase de testes for concluída.