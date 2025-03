Agente da CIA nos anos 80 revela que Marte teve vida e afirma ter evidências para provar isso

Entre as muitas discussões e debates na comunidade científica, a vida em Marte é um dos mais intensos. Há teorias que dizem que a vida como a conhecemos será possível no planeta vermelho no futuro, e há aqueles que levantam a hipótese de que já havia vida em nosso vizinho no Sistema Solar.

Sobre esta última hipótese, um ex-agente da CIA, muito popular nos anos 80, revela que Marte já teve vida.

Ele afirma ter evidências que comprovam que humanos já vivem no planeta vermelho e, devido às condições adversas naquele mundo, tivemos que migrar para o que hoje conhecemos como Terra.

Rover Perseverance, vehículo robotizado de la NASA que explora el planeta Marte (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

O ex-agente da CIA que faz essas revelações é Joe McMoneagle, um ex-militar conhecido no mundo todo por sua capacidade de visão remota, uma suposta capacidade psíquica de perceber informações sobre lugares, eventos ou pessoas sem o uso dos sentidos convencionais.

McMoneagle foi um ator fundamental nas Forças Armadas dos Estados Unidos em termos de inteligência militar. Este ex-agente foi membro de projetos lendários como o Stargate, um programa secreto da CIA e do Departamento de Defesa nas décadas de 1970 e 1980.

Entre outros métodos, este programa utilizou percepção extrassensorial (PES) para coleta de informações. McMoneagle fez muita visualização remota e afirmou ter obtido informações sobre bases militares soviéticas e outros alvos estratégicos.

Este homem diz que houve vida em Marte

Uma reportagem do Daily Mail ecoa declarações feitas por Joe McMoneagle no podcast American Alchemy, nas quais ele disse que usou sua suposta habilidade para detectar que já havia vida em Marte.

O ex-militar e os membros do podcast sugeriram que isso teria acontecido um milhão de anos antes de Cristo.

Eles também revelaram que o impacto de uma rocha gigante retirou a atmosfera de Marte e, portanto, a vida não é possível no planeta vermelho hoje.