Para Steve Wozniak, cofundador da Apple, a inteligência artificial tem grandes riscos

Falando no Mobile World Congress 2025, em Barcelona, ​​o cofundador da Apple, Steve Wozniak, discutiu o impacto da inteligência artificial no desenvolvimento do mundo, reconhecendo seu papel no design dos primeiros computadores da Apple e expressando ceticismo sobre a noção de que os modelos atuais de IA possuem inteligência verdadeira.

Durante seu discurso, Wozniak disse que “acredita na artificialidade, mas não na inteligência” dos atuais sistemas de IA, como o ChatGPT. Segundo ele, essas tecnologias apenas repetem informações existentes, sem demonstrar sua própria capacidade de raciocínio.

Wozniak descreveu a IA de hoje como uma “grande tecnologia que relata coisas que já foram ditas”, sugerindo que ela ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Ele também alertou sobre os perigos potenciais da IA, ressaltando que ela pode ser usada para fins maliciosos e que “ela tem um lado negro”, pois é mais uma ferramenta para criminosos.

Ele também expressou preocupação com o uso generalizado da IA, argumentando que “é melhor que as pessoas expressem suas ideias e façam suas próprias escolhas”.

Além de seus comentários sobre IA, Wozniak criticou a incursão de Elon Musk na política americana, dizendo que “não gosta do que está acontecendo”. Ele expressou sua discordância com a ideia de “administrar um governo como uma empresa”, argumentando que, no caso de Musk, ele não vê isso acontecendo.

Apesar do seu ceticismo sobre a “inteligência” da IA, Wozniak reconheceu suas vantagens, mas também enfatizou seus perigos. Em particular, ele destacou que a IA pode ser usada para fins maliciosos, assim como muitas outras tecnologias.