NASA abre concurso para obras complexas no espaço e oferece 3 milhões de dólares a quem quiser fazê-las

O lixo espacial é um problema real para aqueles que se dedicam a explorar os mistérios do cosmos, e não sabemos como eliminá-lo. É por isso que, desde o final de 2024, eles lançaram uma competição chamada LunaRecycle Challenge, convidando empresas a concorrer em um projeto para remover resíduos da órbita da Terra. Eles oferecem 3 milhões de dólares.

ANÚNCIO

A competição é simples: o objetivo é encontrar inovações tecnológicas que resolvam o problema do lixo em missões espaciais de longo prazo, como a futura Artemis, que levará astronautas de volta à Lua.

Há uma primeira fase, na qual as empresas apresentam seus projetos, incluindo simulações, para que a NASA analise as melhores propostas.

A ideia é que cada empresa apresente ideias capazes de desenvolver sistemas de reciclagem que convertam resíduos inorgânicos gerados durante as missões, como embalagens de alimentos, roupas descartadas e materiais de experimentos científicos, em produtos reutilizáveis.

Sim, é importante reduzir o impacto ambiental e aumentar a autonomia de missões de longa duração no espaço profundo.

LunaRecycle Challenge

Mas também representa uma economia enorme para viagens que levam material ao espaço, já que cada lançamento representa uma despesa significativa para a NASA. Um antigo artigo do Daily Mail relata que levar algo pesando meio quilo ao espaço custa US$ 100.000. Então, quanto mais você reciclar, melhor.

Segunda fase: tempo de execução

A segunda fase, destinada às equipes selecionadas, envolve a construção de protótipos funcionais, com prêmio de US$ 1,4 milhão para a melhor proposta final.

ANÚNCIO

Esta iniciativa reflete o compromisso da NASA em integrar a sustentabilidade em suas missões espaciais. Além da exploração lunar, as tecnologias resultantes podem transformar a gestão de resíduos na Terra, oferecendo soluções mais eficientes para lidar com o problema global de resíduos.

A competição está aberta a inovadores, universidades e empresas do mundo todo. As inscrições permanecerão abertas até este mês, quando as propostas serão avaliadas com base em sua inovação, viabilidade e alinhamento com os objetivos do programa.

“O desafio também pode influenciar e inspirar melhores abordagens e resultados para a reciclagem terrestre, por meio de abordagens inteiramente novas, por meio de processos que melhoram a eficiência e reduzem o desperdício tóxico, e por meio de tecnologias de menor escala que podem ser implementadas em comunidades ao redor do mundo”, disse a NASA em uma declaração em seu blog oficial.